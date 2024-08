I vip senza aria condizionata e acqua calda da un anno: la Torre Eurosky non paga le bollette

Ascolta ora 00:00 00:00

Al grattacielo dei vip, la torre Eurosky situata nella zona residenziale più bella di Roma vicino all'Eur, i contatori sono staccati da quasi un anno, così i facoltosi proprietari sono rimasti senza aria condizionata e acqua calda. Una situazione di disagio surreale che vede protagonisti anche personaggi noti come Francesco Totti, Laura Pausini e il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, che hanno un appartamento di proprietà nel lussuoso grattacielo.

La vicenda è complessa e delicata perché da anni, secondo quanto riferito da Ecogena, società di Acea che fornisce i servizi di climatizzazione nell’edificio, l'amministrazione condominiale avrebbe smesso di pagare le bollette, accumulando debiti per quasi 1,2 milioni di euro. La controversia è finita sui banchi del tribunale di Roma e negli scorsi giorni i giudici hanno deciso di procedere con il pignoramento del conto corrente intestato al condominio, generando così una serie di conseguenze per i condomini.

Le bollette non pagate

Alla base della battaglia legale tra l'amministrazione condominiale e la società Ecogena ci sarebbe la pessima gestione condominiale operata all'interno della Torre Eurosky. I primi problemi sarebbero venuti a galla nell'aprile 2021 quando, durante un'assemblea dei condomini, l'amministratrice del grattacielo avrebbe chiesto e ottenuto l'approvazione di un piano di rientro di fatture rimaste in sospeso con Ecogena per oltre 500mila euro. Un anno dopo la situazione è peggiore: altre bollette non sono state pagate e il debito con la società di climatizzazione è aumentato. L'amministrazione condominiale chiede un ulteriore sforzo ai condomini e il pagamento di altre quote per saldare il debito, che però non vengono versate. Alcuni proprietari si insospettiscono e scoprono che il debito accumulato supera il milione di euro e la situazione precipita.

La sospensione dei servizi

Visto il mancato saldo del debito accumulato la società Ecogena ha deciso di passare alle vie di fatto. Dopo avere chiesto e ottenuto al tribunale di Roma il pignoramento del conto corrente condominiale, ha sospeso la fornitura dei servizi di climatizzazione nelle ore notturne a tutti i condomini dell'Eurosky Tower. Totti, Pausini e Paltrinieri, che non frequentano molto l'immobile, sono così rimasti al caldo ma non solo. La società ha anche deciso di sospendere "l'erogazione dell'acqua calda e sanitaria e di raffrescamento", riferisce Today che da tempo segue la complicata vicenda della torre dei vip.

una lettera che comunica un nuovo Iban su cui versare i contributi per le spese condominiali

Le ripercussioni per i mancati pagamenti potrebbero però proseguire anche nei prossimi mesi perché, secondo quanto si apprende da Today, "" è stata recapitata ai proprietari dei lussuosi appartamenti della torre.