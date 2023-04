"Vietato solo per noi?". La foto di Federica Pellegrini scatena la polemica

La Scala dei Turchi continua a fare discutere. La falesia di marna bianca, che svetta sulla costa agrigentina, è finita di nuovo al centro della polemica a causa di alcuni turisti, che hanno violato le severe restrizioni vigenti sull'intera area. Niente di nuovo dirà qualcuno, ma la scena è stata immortalata da Federica Pellegrini e la polemica è esplosa in breve tempo.

Come già era accaduto lo scorso anno, la campionessa ha trascorso le festività pasquali in Sicilia insieme al marito Matteo Giunta, al fratello Alessandro e ai genitori. La comitiva ha avuto modo di ammirare le bellezze della costa agrigentina e si è fotografata di fronte alla famosa Scala dei Turchi. Ma a debita distanza. Una scelta rispettosa dei divieti imposti dall'amministrazione comunale, che però - a giudicare dalle immagini condivise dalla Divina sui social network - non è stata fatta da altri, che si sono avventurati sulla scogliera bianca, infrangendo i divieti. E così Federica Pellegrini ha puntato l'attenzione sull'accaduto.

Il post polemico della Pellegrini

" Non abbiamo capito se vietato l'accesso era solo per noi o per tutti" ha scritto l'ex nuotatrice nelle storie del suo profilo Instagram, condividendo lo scatto di un gruppo di persone sulla Scala dei Turchi in barba alle disposizioni di sicurezza. Sull'intera area vige, infatti, il divieto per il rischio crolli. Dopo la pubblicazione delle immagini, sul web i commenti di disappunto si sono sprecati e vista la risonanza della segnalazione fatta, il sindaco di Realmonte (Agrigento) si è vista costretta a intervenire.

"L'amministrazione comunale avvierà un'attività di verifica, per individuare gli incivili, allo stato ignoti, che hanno violato i cartelli e le ordinanze nonché lo sbarramento, facendo accesso sulla marna bianca della Scala dei Turchi, svilendo, così, il rigoroso rispetto per l'ambiente mostrato dalla stragrande maggioranza dei visitatori",

: "La campionessa olimpica Federica Pellegrini, che da sportiva è abituata a rispettare le regole, ha postato alcuni incivili che, senza tenere conto di ordinanze e sbarramenti ivi allocati, hanno violato i divieti''

ha scritto il primo cittadino Sabrina Lattuca come riferisce il Giornale Centro Sicilia , proseguendo

Le indagini sono state avviate e forse, grazie alla segnalazione della Divina, i trasgressori verranno identificati e sanzionati. Nel 2020 erano state Aurora Ramazzotti e la madre Michelle Hunziker a finire al centro della polemica per essersi fatte fotografare sopra la marna bianca, ma le due si era giustificate sostenendo di non avere compreso, che vigesse il divieto di accesso alla Scala.