Dacia Duster 2024: e se arrivasse anche una versione coupè?

Indubbiamente, nel vasto panorama dei SUV, persistono ancora modelli che, se portati alla produzione, desterebbero l'ammirazione tanto della critica specializzata quanto dei potenziali acquirenti. La Dacia Duster Coupé emerge come un chiaro esempio, capace di suscitare entusiasmo e diventare, ipoteticamente, il fiore all'occhiello del marchio rumeno.

Al momento, Dacia non contempla l'introduzione di un veicolo simile, nonostante i precedenti successi ottenuti da modelli analoghi all'interno del Gruppo Renault, come l'Arkana, il quale ha riscosso un'accoglienza positiva in specifici mercati. La Duster Coupé, qui presentata in immagini suggestive, rappresenta una creazione immaginaria di un talentuoso designer. Tuttavia, nell'ipotesi di una sua concretizzazione, si profila come un'opzione non solo economica rispetto alla concorrenza, ma potenzialmente in grado di rivoluzionare il mercato, con un SUV coupé proposto a un prezzo al di sotto dei 25.000 euro.

Design convincente

Da un punto di vista estetico, oltre alla sua evidente riduzione della linea del tetto, la Duster Coupé si distinguerebbe per spalle prominenti e un design posteriore personalizzato, caratterizzato da fari dallo stile più marcatamente sportivo, come accuratamente illustrato nei rendering curati da X-Tomi Design. Naturalmente, in termini dimensionali, questo ipotetico SUV risulterebbe leggermente più esteso rispetto alla Duster convenzionale (con una lunghezza di 4,34 metri) a discapito di una leggera riduzione dello spazio per la testa nei sedili posteriori e di una moderata riduzione del già generoso bagagliaio di 472 litri.

Sotto il cofano, la Duster Coupé condividerebbe la robusta gamma di motorizzazioni proposte dalla Duster. Da un motore 1.0 ECO-G bifuel (funzionante a benzina e GPL) da 100 CV, a un propulsore benzina 1.2 TCe da 130 CV con sistema ibrido mild, fino ad un powertrain ibrido full da 140 CV combinati.

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Riguardo al fronte economico, un listino inferiore ai 25.000 euro, accompagnato da un livello di dotazioni di serie superiore rispetto alla configurazione Essential, potrebbe rappresentare un richiamo irresistibile per una vasta gamma di potenziali acquirenti. Il costruttore potrebbe anche prevedere di equipaggiare tutte le versioni di Duster Coupè con il cambio automatico EDC doppia frizione (per i modelli a benzina e GPL) oppure l’innovativo automatico Multimode, senza frizioni, per la variante ibrida full. Tuttavia, occorre sottolineare che, al momento, tutto ciò rimane una suggestione su carta. Non siamo a conoscenza di progetti simili in casa Dacia ma ci piace comunque immaginare che si possa estendere la gamma del fortunato modello del Gruppo Renault.