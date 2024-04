Fiat 600e: ecco come va il nuovo crossover elettrico italiano

Fiat 600e è il nuovo crossover 100% elettrico della casa italiana. Eredita lo stile dall’ultima Fiat 500 elettrica, sposando delle dimensioni quasi simili a quelle della consolidata 500X, di cui però non prende completamente il posto. Buone le finiture e grande salto tecnologico a bordo, con lo spazio sufficiente per quattro passeggeri. Sorprende su strada, con una guidabilità che ben si adatta alle città, convincendo con un buon comfort e con il tipico brio dell’elettrico. Listini a partire da 35.950 euro esclusi incentivi.

Design e dimensioni

C’è chi pensava avrebbe preso il posto di Fiat 500X e invece si colloca leggermente sotto nella gamma. Almeno in un primo momento, Fiat 600 non intende soppiantare il crossover citato, proponendo una vettura differente, più compatta (4,15 m di lunghezza contro i 4,26 m della 500X). Risulta anche più bassa di 7 cm, il che le conferisce una linea più filante e armoniosa, sebbene l’altezza da terra risulta quasi invariata.

Il design è più moderno e ricercato, richiamando immediatamente alla memoria quello recentemente proposto con Fiat 500e, di cui intende essere una estensione in formato “famiglia”. Le luci led del frontale sono inglobate in una firma luminosa a led circolare, che comprende anche una piccola porzione di carrozzeria. Sotto ad essi, le luci diurne a led sempre circolari. La fiancata si caratterizza per la presenza di modanature nere che percorrono la parte inferiore della carrozzeria (con tanto di logo “600”), rialzando visivamente l’auto da terra. Nel posteriore, la linea discendente conferisce quasi una linea da coupé, proponendo delle luci led che, anche in questo caso, si rifanno molto a quelle già viste su Fiat 500e. Nella parte inferiore il paraurti in plastica nera (utile per le “toccatine” in città), sul quale appare il logo 600 con impressa la bandiera italiana. Non manca un piccolo spoiler a contrasto. La versione RED propone dei cerchi in acciaio con copertura in plastica da 16”, mentre nella veste La Prima si trovano dei cerchi in lega fino a 18”, con duplice tonalità.

Interni e tecnologia

L’abitacolo si ispira a quello già visto con 500e, ma ne migliora in parte i materiali e le finiture, con maggior spazio in ogni direzione. Il volante multifunzione a due razze è davvero ampio ma molto comodo da usare in città, con tasti chiari e semplici da utilizzare. Attraverso questo si vede chiaramente la strumentazione digitale da 7”, dalla quale controllare tutti i dati rilevanti in marcia. Al centro della plancia dal tipico sviluppo orizzontale, svetta il display del sistema multimediale Uconnect 5 da 10,25”, con formato 16:9. Non occupa molto spazio alla vista, ma lato usabilità forse sarebbe stato meglio avere qualche centimetro in più in altezza. È abbastanza chiaro e semplice da utilizzare, con una risposta al touch rapida ma non sempre fulminea. Supporta però Android Auto ed Apple Carplay anche senza cavo e può aggiornarsi da remoto. Alle volte la retrocamera tarda troppo ad attivarsi dopo aver inserito la retro, mentre la qualità dell’immagine potrebbe essere migliorabile. Molto pratici i tasti a pianoforte sotto al display, per gestire il clima automatico e richiamare alcune funzioni del sistema multimediale.

Tra le chicche dell’abitacolo si trova l’illuminazione ambientale a otto colori o i sedili a regolazione elettrica, riscaldabili e anche con funzione massaggio. Apprezzabile anche la trama con scritta “FIAT” sullo schienale e sulla seduta dei sedili in pelle chiara, riservati a questo allestimento. Al centro del tunnel, invece, si trova una paratia a segmenti (simile a quella già vista per proteggere lo schermo di iPad o tablet) che copre uno spazioso vano porta oggetti, con tanto di piastra di ricarica wireless per smartphone. Sopra ad esso i quattro tasti per la selezione della marcia, mentre al centro il freno a mano elettronico e il tasto per la selezione delle modalità di guida, con un grande vano porta oggetti. Peccato che il pannello portiera sia rifinito – nella parte alta e bassa – con plastica particolarmente rigida, mentre per quelli posteriori non sia prevista una tasca porta bevande o oggetti. Lo spazio per i passeggeri posteriori è adeguato per il segmento e, come per altri modelli, non sono previste bocchette d’aerazione, mentre la presa USB appare solo per l’allestimento La Prima. Il bagagliaio è nella media, con 360 litri a sedili alzati o 1.231 abbattendo la seconda fila (manca però la possibilità di abbassare solo la sezione centrale).

Prova su strada

Alla guida nuova Fiat 600e reinterpreta un’architettura ormai consolidata e apprezzata del mondo Stellantis. Sfrutta infatti la piattaforma elettrificata E-CMP (condivisa anche con Jeep Avenger, Peugeot 2008, Opel Mokka e nuova Alfa Romeo Milano), adottando già il nuovo powertrain con batteria agli ioni di litio da 54 kWh, che alimenta un motore sincrono a magneti permanenti da 156 CV e 260 Nm di coppia, collocato frontalmente. Si denota un significativo passo in avanti rispetto a 500X, grazie a sospensioni più confortevoli, capaci di smorzare meglio le vibrazioni dell’asfalto. Anche con i cerchi da 18”, non presenta particolari criticità grazie ad una taratura dell’assetto particolarmente turistica, con nessuna velleità sportiva. Lo sterzo è molto leggero ma reattivo, l’ideale per la città, in cui 600e si divincola agilmente e trova il suo habitat naturale. Lo scatto è buono, come testimonia il dato sullo 0-100 km/h (9 secondi), con una velocità massima di 150 km/h. In modalità Normal riesce ad erogare fino a 109 CV, mentre mette a disposizione il massimo della potenza solo in modalità Sport.

Il posto guida leggermente rialzato e le ampie superfici vetrate consentono un’ottima visibilità dell’area circostante, ma risultano fondamentali i sensori di parcheggio e la retrocamera per sfruttare al meglio ogni spazio in città. Peccato però che sia assente una modalità di guida ad un solo pedale o una frenata rigenerativa particolarmente intesa, che avrebbe ridotto i consumi e agevolato nei frangenti urbani.

Autonomia e consumi

Abbiamo provato Fiat 600e con una temperatura media esterna di circa 10 gradi, che probabilmente ha in parte penalizzato dal punto di vista dei consumi. Abbiamo infatti registrato un valore medio di 17,1 kWh/100 km, non molto distante dai 15,2 dichiarati da casa madre. Questo però porta l’autonomia teorica ad un valore di 292 km, contro i 406 km dichiarati in ciclo WLTP. Considerato il peso piuttosto contenuto (circa 1.590 kg in ordine di marcia) ci saremmo aspettati dei consumi leggermente migliori dei circa 15,5 kWh/100 km registrati in ciclo urbano (329 km l’autonomia teorica). Spostandosi in autostrada – terreno non particolarmente indicato per questa tipologia di auto elettrica - i consumi salgono sensibilmente, con un’autonomia reale che non si discosta molto da 220 km.

Ricarica

La piattaforma a disposizione consente di poter ricaricare la batteria da 54 kWh fino ad un massimo di 11 kW in corrente alternata, quindi da colonnine pubbliche o wallbox. In questo modo, una ricarica completa è possibile in circa 4 ore e mezza. In corrente continua, la piattaforma accetta fino ad un massimo di 100 kW che le consentono di passare dal 10 all’80% in circa mezz’ora. Non trattandosi di un’auto particolarmente indicata per i lunghi viaggi, la potenza di ricarica risulta in linea con la filosofia del modello.

Prezzi e allestimenti

La gamma di nuova Fiat 600e parte da una base di 35.950 euro per l’allestimento RED, che include cerchi in acciaio da 16 pollici, luci led, clima automatico, accesso keyless, volante in pelle, strumentazione digitale da 7”, schermo Uconnect da 10,25” e molto altro. Al vertice della gamma si trova la versione La Prima (da noi provata), da 40.950 euro, sempre esclusi incentivi, che aggiunge i cerchi da 18”, dettagli specifici esterni, sedili in pelle con inserti blu, cruise control adattivo, telecamera posteriore, sensori perimetrali, presa USB posteriore e ricarica wireless.

Un prezzo non particolarmente contenuto, considerando le dimensioni e la tipologia di vettura, ma inevitabile al giorno d’oggi per poter commercializzare un’auto a batteria, costruita e progettata in Europa. Tra sconti Fiat ed eco incentivi, il prezzo di listino può abbassarsi fino al 40%, considerando un massimo di 13.

500 euro di bonus statale in caso di rottamazione (a particolari condizioni) e promozioni Fiat.