Jeep Avenger e-Hybrid: arriva l’ibrido. Caratteristiche, prezzi e curiosità

Jeep Avenger è uno dei modelli più attesi di tutto il 2023 e finalmente è pronta al debutto anche la versione ibrida. Da notare le oltre 40 mila immatricolazioni registrate in Europa in meno di 10 mesi. Abbiamo recentemente provato l’1.2 Puretech a benzina da 100 CV e cambio manuale e prossimamente avremo la possibilità di toccare con mano la più potente versione 100% elettrica, da ben 156 CV. Con l'inizio del 2024 dovrebbe poi debuttare il più ricercato modello con trazione integrale 4x4. A metà strada tra le due però si pone nuova Jeep Avenger Ibrida, con un sistema leggero, poco invasivo ma intelligente in ottica consumi e confort alla guida. Eroga un totale di 136 CV e viene proposto di serie con il cambio automatico, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi.

Non sono ancora stati comunicati ufficialmente i listini del nuovo modello, ma abbiamo ragione di pensare che il primo allestimento Longitude possa partire da una cifra prossima ai 26.000 euro, culimnando poco sopra i 30 mila euro in versione Summit.

Il nuovo ibrido di Jeep Avenger e-Hybrid

Il nuovo sistema di Jeep Avenger e-Hybrid viene classificato come un mild-hybrid ma, di fatto, è una via di mezzo tra un powertrain mild e full-hybrid. Si compone del già noto 1.2 3 cilindri turbo PureTech da 100 CV e 205 Nm al quale vengono aggiunti due moduli elettrici, per una potenza extra di 29 CV e 55 Nm. Una di queste è integrata nel nuovo cambio automatico doppia frizione a sei rapporti e si occupa della spinta del veicolo, disponibile anche in totale autonomia: in questo modo è in grado di marciare fino ad 1 km con la sola trazione elettrica, fino ad un massimo di 30 km/h. Migliorano anche le prestazioni, con lo 0-100 km/h coperto in 11 secondi.

Il sistema è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48V, collocata nella zona inferiore del telaio. L’aggiunta di peso è piuttosto ridotta, nell’ordine di circa un centinaio di chili. I consumi migliorano di oltre il 15% (al pari delle emissioni), con un valore dichiarato dalla casa di circa 19,6 km/l in ciclo misto, ponendola al vertice del settore in termini di percorrenze.

Interni aggiornati

All’interno pochi ma mirati aggiornamenti che adattano le funzionalità dei display alle caratteristiche del sistema ibrido. Nuova infatti la grafica che proietta sulla strumentazione digitale il funzionamento del sistema. Sono state introdotte anche le palette del cambio automatico dietro al volante, per scegliere il rapporto più indicato senza staccare le mani dalla corona dello sterzo. Viene anche introdotto un nuovo tetto panoramico apribile, per ora destinato alla sola versione ibrida. Sotto alla plancia ritorna la copertura mobile per coprire il vano porta oggetti centrale, poichè la marcia sarà regolata dal manettino digitale posto in mezzo al tunnel tra i sedili. Saranno sempre tre gli allestimenti tra cui poter scegliere: Longitude, Altitude e Summit, al vertice della gamma.