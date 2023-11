Nissan X-Trail vs Renault Espace: sfida tra suv ibridi a 7 posti, quale scegliere?

Il mondo dei suv è in continua evoluzione, con modelli per ogni gusto, dimensione e portafoglio. I cari e vecchi monovolume sono ormai stati soppiantati dai moderni crossover o appunto suv, auto dalla linea più accattivante, moderna e con un livello di tecnologia ormai al pari delle più accessoriate berline premium. Le nostre sfidanti di oggi saranno Nuova Nissan X-Trail e-Power e Renault Espace E-Tech, due vetture molto simili, capaci di assicurare uno spazio incredibile all’interno fino a sette passeggeri, tecnologia “da vendere” e motori ibridi full in grado di raggiungere consumi prossimi ai 20 km al litro in determinate situazioni. I prezzi sono ragionevoli e altamente concorrenziali. Quale preferite delle due?

Dimensioni e design

Iniziamo in ordine alfabetico con Nissan X-Trail e-Power, auto oggetto di una nostra recente prova su strada. Nissan ripropone un classico della sua storia, interpretandolo però come un moderno suv da famiglie, senza perdere di vista l’aspetto dell’offroad. La nuova piattaforma CMF-C dell’alleanza Renault-Nissan ospita dimensioni fino a ben 4,7 metri di lunghezza e 1,86 di larghezza. Le linee sono tipicamente Nissan, con la griglia a “V” nel frontale e le luci full-led a doppio elemento. Cerchi fino a 20” a seconda degli allestimenti e generosa altezza da terra, con 23 cm di margine, utile quando si decide di abbandonare l’asfalto, al pari delle protezioni in plastica nera che avvolgono la carrozzeria nella zona inferiore.

Passando a Renault Espace, vengono ripresi gli stilemi già visti con nuovo Austral e che caratterizzano il nuovo corso stilistico della casa francese. Forme squadrate ma più eleganti e filanti rispetto alla giapponese, con il frontale imponente e griglia a listelli verticali, contornati dai nuovi gruppi ottici full-led con forma a “C”. Muscolosa la fiancata, con nervature in vista e grandi cerchi in lega fino a ben 20”, mentre nel posteriore si trova una firma luminosa a led che quasi si collega da parte a parte. Diventa più compatta rispetto al passato, riducendo la lunghezza fino a 4,72 metri e la larghezza a 1,83 metri. Anche lei beneficia della piattaforma CMF, solida, robusta e leggera al tempo stesso, come testimonia il peso di 1.773 kg, considerevole in valore assoluto ma non così elevato se pensato in relazione alle dimensioni e alla tipologia di vettura.

Interni e tecnologia

Nissan X-Trail accoglie gli occupanti con un abitacolo grande, spazioso ed estremamente ergonomico, condito con materiali di alta qualità come pelle, plastiche morbide e tanti vani porta oggetti. Due i display, da 12,3” ciascuno, sia per la strumentazione digitale che per l’infotainment, di nuova generazione e collocato al centro in zona rialzata. Comode le sedute, ange riscaldabili o regolabili elettricamente e tanto spazio anche per i passeggeri posteriori: l’apertura della portiera a quasi 90° aiuta per salire o scendere, mentre il grande bagagliaio da ben 484 litri è indispensabile per caricare tutto l’occorrente. La terza fila di sedili presenta un sovrapprezzo di 900 euro, ed è pensata per persone dalla bassa statura o per bambini. Abbattendo tutti i sedili si può salire fino a ben 1.400 litri di capacità utile.

Passando a Renault Espace, l’abitacolo presenta un approccio decisamente tecnologico, con materiali ricercati e forme più moderne rispetto a X-Trail. Due i display, da 12” ciascuno, per la strumentazione e per l’infotainment OpenR link, disposto verticalmente. Il processore e l’esperienza di utilizzo è tra le migliori in commercio, con il sistema Google Automotive integrato. Comode e confortevoli le sedute, anche regolabili elettricamente o riscaldabili, con tanto margine per gambe e testa anche per i passeggeri posteriori. Senza sovrapprezzo si può richiedere la terza fila di sedili, mentre il bagagliaio parte da un minimo di 581 litri fino ad un massimo di ben 1.800 litri. Massimo il pacchetto tecnologico con adas di secondo livello, telecamere perimetrali e tutta la connettività che si può desiderare.

Sistema ibrido e consumi

Nissan X-Trail propone il nuovo sistema e-Power della casa giapponese, una soluzione per poter sfruttare tutta la fluidità di marcia dell’elettrico ma senza l’ansia della ricarica. Il motore a benzina infatti (1.5 3 cilindri turbo) non agisce mai in trazione sulle ruote ma funzione come generatore, ricaricando la batteria che, a sua volta, alimenta il motore o i motori elettrici. La potenza massima è di 204 CV e 330 Nm di coppia e si può avere anche a trazione integrale, con prestazioni modeste e scattanti, con uno 0-100 km/h concluso in 7,3 secondi. I consumi di questo sistema si possono considerare in una forbice dai 13 ai 19 km al litro, a seconda dei contesti. Eccelle in città e in ambito extraurbano, con medie superiori ai 16 km al litro e va leggermente in sofferenza in autostrada, ad oltre 120 km/h. Vanta anche la possibilità di avere la trazione integrale, per 2.500 euro.

Renault Espace propone invece un sistema ibrido full più convenzionale, con l’1.2 3 cilindri turbo benzina che lavora in abbinato a due motori elettrici. La potenza complessiva è di 200 CV e le tre unità possono lavorare in contemporanea o, come per l’ibrido di Renault, il benzina può ricaricare la batteria che alimenta i motori a zero emissioni (funzionamento in serie, in parallelo o in serie-parallelo). Ottima la dinamica di guida, aiutata anche dall’asse posteriore sterzante, un plus che vanta rispetto alla giapponese: consente di ridurre gli spazi di manovra, rendere più agile l’auto e, complessivamente, assicurare più stabilità e tenuta di strada. I consumi si stabilizzano su medie di 17 km/l, eccellendo in ambito extraurbano con medie prossime ai 20 km/l. In città si aggira sui 17 km/l mentre in autostrada a 130 km/h presenta percorrenze di circa 14 km/l.

Prezzi e considerazioni finali

Nissan X-Trail presenta un prezzo di listino a partire da 39.080 euro in allestimento Visia, abbastanza accessoriato e adeguato per qualsiasi cliente. La terza fila di sedili è a richiesta e in versione Tekna, al vertice della gamma arriva a 48.570 euro. La trazione integrale si paga circa 2.500 euro. È un’auto razionale, spaziosa e dagli ottimi materiali per quanto riguarda gli interni, infallibile per chi ricerca un’auto che, al giusto prezzo, offra margine per una famiglia numerosa e che sia anche capace di affrontare un modesto off-road. La marcia al 100% in elettrico è molto confortevole per la città, ma sui lunghi viaggi potrebbe restituire sensazioni un po’ particolari.

Renault Espace ripropone in “salsa” moderna quanto già visto nella storia di questo modello. Diventa un suv super tecnologico, con tanti vezzi estetici e un design pienamente riuscito. Si guida in maniera sorprendente, merito del telaio, dell’assetto solido e dell’asse posteriore sterzante. Il sistema ibrido è ben sviluppato, capace di una generosa potenza e spinta, anche in autostrada mentre in città si destreggia molto bene grazie allo spunto in elettrico e all’inserimento del motore a benzina: piccolo per la mole della vettura ma sufficientemente energico. Non convince a pieno il cambio Multimode di Renault, che alle volte non “pesca” il rapporto ideale in base alle condizioni di guida. Prezzi a partire da 43.700 euro in allestimento Techno, già ampiamente accessoriato. Si può avere anche in veste sportiva, con l’allestimento Esprit Alpine da 46.500 euro o da 48.500 euro per il super accessoriato Iconic. La terza fila di sedili non presenta alcun sovrapprezzo.