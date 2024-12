Nuova Audi A3 Sportback: design più grintoso e si affila alla guida

Audi A3 continua nel suo percorso di evoluzione, all’insegna della sportività e del piacere di guida. Con questo ultimo restyling Audi aggiunge ancor più dinamismo alle linee, oltre ad una buona dose di tecnologia che passa – anche – attraverso i nuovi fari LED dalla firma luminosa personalizzabile, una chicca che potrebbe piacere a molti. Inoltre, la gamma si amplia, guadagnando anche le versioni Allstreet, più alte da terra e anche il nuovo ibrido plug-in da oltre 140 km di autonomia. L’abbiamo provata in veste S Line Edition in abbinato al più che collaudato 2.0 TDI da 150 CV, cambio DSG e trazione anteriore. Prezzi a partire da 30.650 euro.

Design e dimensioni

Trattandosi di un restyling non viene stravolta la linea degli esterni, bensì leggermente aggiornata. Senza un occhio allenato, infatti, non è così scontato riuscire ad accorgersi delle differenze. Si parte dai nuovi gruppi ottici anteriori, che possono essere con tecnologia Full Led oppure, a richiesta per circa 800 euro, dotati anche di tecnologia Matrix, che possono adattarsi al traffico e alle auto che ci precedono, per una migliore illuminazione. Questi, sono anche dotati della firma luminosa personalizzabile secondo quattro stili diversi, per restituire un’identità visuale differente all’auto. Anche nel retro, si ritrova una nuova firma luminosa, dal design più moderno. La versione S Line Edition da noi provata sfoggia anche un rivisto pacchetto estetico, con paraurti sportivi ridisegnati, nuova griglia esagonale anteriore e maggior attenzione al dettaglio. Di serie i cerchi in lega da 18” con questo allestimento, ma si può optare anche per dei 19”, come nel nostro caso.

Con le versioni S Line Edition si accede direttamente all’assetto sportivo, più basso di circa 1 cm rispetto agli allestimenti standard, che restituisce una guida più dinamica e coinvolgente, a scapito però del comfort. Si conclude con il pacchetto che rende le modanature e i vetri posteriori oscurati, per un aspetto ancor più sportivo. Non cambiamo ovviamente le dimensioni, sempre 4,35 m di lunghezza: perfetta per coniugare le esigenze di compattezza in città, senza però compromettere lo spazio a bordo. Questo risulta poi sempre adeguato per 4 persone più una quinta extra nel centro, dietro. Il bagagliaio è sufficientemente spazioso, partendo da 380 litri, nella norma per il segmento anche se alcune competitor possono fare di meglio. Molto intrigante il nuovo colore introdotto in gamma, District Green Metallic, una vernice che restituisce incredibili effetti di luce ed elevata profondità a seconda delle condizioni esterne.

Interni e tecnologia

Piccole ma mirate migliorie anche all’interno, che passano attraverso materiali più solidi e robusti ovunque arrivino le mani. A seconda degli allestimenti si possono avere plastiche morbide o tessuto scamosciato sulla plancia, con modanature in simil carbonio o che riprendono l’effetto alluminio. A richiesta, molto interessante, anche le cuciture rosse a contrasto. Sulle versioni S Line Edition è di serie il volante sportivo in pelle traforata, sagomato nella parte inferiore. Anche i sedili sono stati aggiornati, ora più avvolgenti e accattivanti alla vista, in misto pelle-tessuto o interamente realizzati in pelle.

Possono essere a regolazione elettronica e riscaldabili, ma entrambi a richiesta. Le sedute più sportive, però, si solo rivelate meno confortevoli e comode rispetto ai sedili Audi standard, che invece riescono ad essere più soffici soprattutto nei viaggi più lunghi. Di serie il doppio schermo, da 12,3” per la strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit e da 10” per il sistema multimediale al centro della plancia. Massima la connettività anche senza cavo per lo smartphone, oltre alla predisposizione per la comunicazione con l’infrastruttura stradale (Car-to-X). Non manca una suite di sistemi ADAS avanzata e ben funzionante, che può ampliarsi a seconda dei pacchetti di accessori selezionati.

Come si guida?

La miglior sorpresa ottenuta da questa nuova generazione di A3 risiede proprio nella dinamica di guida. Con l’allestimento S Line Edition Audi ha voluto premere forte l’acceleratore sulla guidabilità, irrigidendo l’assetto di A3 Sportback, con una nuova taratura delle sospensioni. A tratti anche fin troppo rigida su alcune sconnessioni, restituisce però un bel feeling con la meccanica, riuscendo a muoversi con maggior agilità e prontezza. L’auto è concettualmente leggera, con un peso in ordine di marcia di poco inferiore ai 1.500 kg (considerando anche il 2.0 TDI e il cambio automatico S tronic, di serie). Lo sterzo progressivo aiuta a migliorare la direzionalità del volante, rendendo così la guida più coinvolgente e sportiva. Si paga però sul fronte comfort. In alcuni contesti l’assetto è davvero fin troppo rigido e i cerchi da 19” con spalla ribassata di certo non aiutano. Bisogna stare attenti alle buche più profonde e alle strade dissestate, se non si volesse rischiare qualche spiacevole segno. Vivamente consigliato l'assetto a controllo elettronico, che adatta il comportamento dell'auto a seconda della modalità di guida selezionata.

Con i cerchi più grandi aumenta anche (di poco) la rumorosità a bordo, una diretta conseguenza di un assetto alle volte non pienamente giustificato. Ottima invece – come sempre – la posizione di guida, ben integrata nell’abitacolo e capace di restituire sensazioni più che positive. Lodevole anche la spinta e la progressione del 2.0 TDI, uno dei motori più a fuoco per questa tipologia di veicolo: pronto, scattante e immediato, si abbina magistralmente con l’automatico S Tronic. Tuttavia, in un’era di auto ibride/elettrificate, si inizia a percepire l’eccessivo effetto “trascinamento” del cambio soprattutto nei frequenti stop&go del traffico, ma diventa una manna dal cielo ogni volta che ci si allontana dai centri abitati: sulle strade extraurbane e autostradali è capace di restituire un incredibile comfort a bordo, lasciando però i consumi sorprendentemente bassi. Sempre apprezzabili le prestazioni, con uno 0-100 km/h concluso in 8,1 secondi fino ad una velocità massima di 227 km/h.

Quanto consuma?

Essendo dotata di un motore diesel, il “gioco” risulta sempre molto vantaggioso soprattutto sul fronte consumi. Con una guida pacata e rilassata, non è impossibile far registrare delle medie superiori ai 16 km al litro, che possono scendere intorno ai 14 km al litro nel solo ambito urbano. Percorrendo solo tratti extraurbani, poi, i consumi scendono notevolmente anche intorno ai 18/19 km al litro, mentre nei tratti solamente autostradali si può stabilizzare intorno ai 16,5 km/l.

Prezzi e considerazioni finali

Il listino di nuova Audi A3 Sportback risulta perciò molto ampio e profondo, con una forbice decisamente vasta dal prezzo di partenza ai modelli più accessoriati, posto a 30.650 euro (benzina 30 TFSI con allestimento standard). L’auto da noi provata, in veste 2.0 TDI 150 CV S tronic S Line Edition, parte da una base di 43.300 euro. Con l’aggiunta del colore, cerchi da 19”, pacchetti e accessori vari è in grado di superare i 52 mila euro.

A3 Sportback è ancora oggi un perfetto compromesso tra tecnologia, sportività, dimensioni e design ricercato. Tuttavia, l’assenza di versioni full-hybrid le rende la vita più complessa in un mercato sempre più orientato su questo fronte.

I prezzi sono decisamente saliti rispetto al passato e le dotazioni, non sempre aumentano di pari passo. Con l’arrivo della nuova versione ibrida plug-in, Audi promette oltre 140 km in elettrico e consumi davvero contenuti anche a batteria scarica. Sapremo dirvi più avanti il nostro feedback a riguardo.