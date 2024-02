Nuova Fiat Panda 2024: le immagini del modello, sarà anche elettrica

Nuova Fiat Panda è pronta a debuttare entro la fine del 2024. Quella che sembrava una semplice indiscrezione in rete, trova sempre più sostanza con il passare dei mesi. Solo di recente, Stellantis – il grande colosso automotive italo-francese – ha depositato i brevetti per il design di un modello non ancora identificato. Sembrerebbe trattarsi dell’erede della celebre Fiat Panda, pronta al debutto entro fine 2024 – precisamente l’11 luglio - senza poi farsi mancare una versione 100% elettrica.

Nuova Fiat Panda, cosa sappiamo

Vi abbiamo già anticipato qualche giorno fa della netta scissione che subirà la gamma di Fiat Panda. Il modello attuale, con motore endotermico e ibrido continuerà ad esistere ed essere commercializzato fino al termine del 2026. Entro la fine del 2024, sarà però presentata anche una versione 100% elettrica, più grande e dal design più moderno, che si affiancherà alla gamma esistente. Avrà una lunghezza di circa 4 metri e sarà basata sulla piattaforma ultra compatta già vista anche per la nuova Citroen e-C3. Avrà, come la controparte francese, cinque porte, quattro posti e sbalzi ridotti, per massimizzare lo spazio a bordo. Sarà ugualmente rialzata da terra, diventando a conti fatti una sorta di city-crossover compatto.

Da poco conosciamo anche le immagini (o almeno le sembianze) del nuovo modello, che ripropone anche le forme della carrozzeria di e-C3, miscelando alcuni elementi con quelli visti in passato sulla concept Centoventi (foto sopra). Si trattava di un prototipo mostrato al Salone di Ginevra 2019, con uno studio progettuale volto ad anticipare le forme e la linea della futura Panda. Abitacolo spazioso, materiali sostenibili e riciclati, grande standardizzazione sulla catena di produzione e powertrain completamente elettrico. Si contraddistingueva per l’elevata personalizzazione e accessori disponibili post acquisto.

Arriverà anche ibrida?

La nuova Fiat Panda vedrà la luce nello stabilimento Stellantis situato in Serbia, mentre per il resto del mondo la produzione sarà dedicata al sito presente in Sud America. Il modello di punta sarà quello completamente elettrico (che dovrebbe essere proposto in listino a un prezzo inferiore a 25.000 euro) mentre rimangono ancora dubbi su una versione ibrida leggera. Potrebbe adottare lo stesso propulsore visto anche per Fiat 600, con l’1.2 3 cilindri turbo da 100 CV abbinato ad un cambio automatico robotizzato e ad un modulo a 48V integrato nella trasmissione.

Per quanto riguarda l’elettrica, adotterà quasi sicuramente un pacco batteria da 44 kWh chiamato ad alimentare un motore elettrico collocato frontalmente da 113 CV, per un’autonomia prevista di circa 320 km in ciclo WLTP. Potrebbe arrivare anche una variante più economica, dal prezzo inferiore a 20 mila euro e con un pacco batterie più piccolo, con circa 200 km di autonomia.