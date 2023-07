Nuova Fiat Panda, arriverà nel 2024 e sarà un crossover compatto

Quasi 12 mesi ci separano dalla prossima Fiat Panda, l’iconico e storico modello italiano che è destinato a diventare un crossover compatto globale. L’11 luglio 2024 cadranno infatti i 125 anni dalla fondazione di Fiat, volendo coniugare il lancio del nuovo modello con un momento celebrativo del brand. La notizia è stata rilasciata dallo stesso CEO Oliver Francois al magazine inglese Autocar, parlando come di un modello “cool, popolare e accessibile”, ovvero gli stessi valori iniziali dell’iconico modello. Si affiancherà al nuovo modello, Fiat 600, da poco presentato ma con un approccio più semplice, essenziale e basilare.

Fiat Panda, per la prima volta globale

Si tratterà di un modello di stampo europeo ma di caratura mondiale. Disegnato e pensato per soddisfare i gusti estetici del Vecchio Continente ma destinato a conquistare tutti i mercati a livello globale, rilanciando il concetto di “Panda” ma con una nuova veste e con le nuove tecnologie. Non vi sono ancora conferme circa il nome, ma risulta molto probabile che prenderà ispirazione dalla concept Fiat “Centoventi” mostrata al Salone di Ginevra 2019, un piccolo e compatto B SUV di circa 4 metri pensato per massimizzare lo spazio a bordo e con forme giovanili o Pop. Da questa però prenderà le distanze sul concetto di batterie sostituibili. Un tema ormai superando nel mondo dell’elettrico, che però nel 2019 era ancora molto in voga. Potrebbe così adottare una versione 100% elettrica, costruita sulla piattaforma eCMP del gruppo Stellantis e sfruttare così una batteria da circa 50 kWh, al pari di Avenger e 600.

Ibrida ma anche elettrica

Risulta quindi scontata la presenza di un modello 100% elettrico ma non si esclude la possibilità di una versione endotermica ibrida. Le alternative sono due, o con il nuovo 1.2 3 cilindri turbo mild-hybrid di Peugeot, visto recentemente su 3008 e 5008, oppure con l’1.3 4 cilindri turbo mild-hybrid visto con Jeep Renegade Hybrid. Si tratterebbe così della terza crossover costruita per il segmento B, al pari di 500X e 600, le due alternative oggi presenti sul listino della casa italiana. Rispetto a queste, però, come accennato, risulterà essere più semplice ed accessibile, oltre ad avere delle dimensioni leggermente più contenute, probabilmente prossime ai 4 metri.