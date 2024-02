Nuova Jeep Avenger 4xe: ibrida a 48V, con cambio automatico e trazione integrale

Jeep Avenger 4xe è l’ultima nata della gamma del fortunato SUV compatto di Jeep. Dopo aver vinto l’ambito premio di Car of The Year 2023 e riscosso un notevole successo con la veste endotermica, elettrica e – di recente – anche l’ibrido mild da 48V, è pronta a completare la gamma con la versione che più incarna lo spirito avventuriero del brand americano. Con Avenger 4xe si unisce l’immancabile indole fuoristradistica di Jeep con la spinta dell’elettrificazione, ormai imprescindibile per il brand. Dimensioni compatte, tanta tecnologia, comfort ed efficienza nel propulsore e massima libertà nell’affrontare qualsiasi tipologia di terreno. Nuova Jeep Avenger 4xe sarà ordinabile entro la fine del 2024.

Jeep Avenger 4xe: le caratteristiche

Con Jeep Avenger 4xe si inaugura una nuova configurazione dell’ibrido mild a 48V del Gruppo Stellantis. La meccanica capitanata dall’1.2 3 cilindri turbo da 136 CV è quella ormai largamente diffusa anche su altri modelli del colosso automotive, ma con Jeep viene per la prima volta proposta in abbinato ad un sistema di trazione integrale on-demand, che ripropone il celebre badge 4xe.

Sfrutta ora due motori elettrici da 21 kW, collocati su ciascun asse e in grado di donare autonomamente motricità alle ruote per brevi tratti, alimentati dalla piccola batteria agli ioni di litio del sistema ibrido a 48V. Tuttavia, grazie alla tecnologia “power looping”, nuova Jeep Avenger 4xe garantisce la fruibilità della trazione integrale indipendentemente dallo stato di carica della batteria, offrendo un’esperienza di guida costante e sicura anche sui terreni più difficili.

Non è presente un albero di trasmissione a collegare il gruppo moto-propulsore (dotato di serie del cambio automatico doppia frizione DCS-6) alle ruote posteriori, che saranno solamente ingaggiate dal motore elettrico collocato sul retrotreno. Non sono ancora stati rilasciati dati e informazioni tecniche sul modello, ma ci aspettiamo un aumento di peso nell’ordine di 40/60 kg, con un piccolo ma significativo incremento delle prestazioni, senza compromettere i consumi.

Dal punto di vista estetico non sono ancora state rilasciate foto ufficiali del modello ma, basandoci sui render del prototipo 4x4 Concept (in copertina) possiamo immaginare che Jeep Avenger 4xe beneficerà di un aggiornamento specifico, con paraurti dal look più robusto e massiccio, inserti in giallo fluo e nuovi fari fendinebbia a led rialzati. Potrebbe anche proporre un design inedito per i cerchi in lega e una livrea dedicata all’allestimento 4xe.

Jeep Avenger: con 4xe la gamma è ora completa

Eric Laforge, Head di Jeep Brand per l’Europa, ha dichiarato: “Nuova Jeep Avenger 4xe rappresenta un punto di svolta per il brand. L’ultima arrivata del nostro modello di successo combina la compattezza e la sfruttabilità di Avenger con le capacità del sistema di trazione integrale. Si ottiene così un’esperienza di guida più dinamica, coinvolgente e davvero ineguagliabile. La nuova Jeep Avenger 4xe completa la gamma Jeep di SUV a trazione integrale in tutti i segmenti”.

Bisogna inoltre considerare che in veste 4xe, Avenger risulta essere uno dei pochi SUV ibridi ultra compatti in commercio a dotarsi della trazione integrale. Non sono ancora stati comunicati i prezzi ma possiamo aspettarci un aumento di circa 1.500/2.000 euro rispetto alle versioni MHEV 48V di Avenger, ponendo la base della gamma a circa 28.000 euro per la versione Longitude 4xe, fino ad un massimo di 33.000 euro circa per l’allestimento Summit 4xe, al vertice della gamma.