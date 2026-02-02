Renault 4 E-Tech: l’icona che torna elettrica con più spazio, più tecnologia ma lo stesso spirito pratico

Riportare in vita un nome come Renault 4 è un’operazione delicata, quasi chirurgica. Non basta un richiamo stilistico o un badge nostalgico per convincere chi quell’auto l’ha vissuta davvero, e allo stesso tempo serve un prodotto credibile per chi oggi guarda a un’elettrica compatta come alternativa concreta alla mobilità tradizionale. La nuova Renault 4 E-Tech nasce proprio con questo obiettivo: reinterpretare lo spirito dell’antenata in chiave moderna, trasformandola in una crossover compatta a zero emissioni, pratica, spaziosa e facile da guidare. Basata sulla piattaforma AmpR Small condivisa con la Renault 5 elettrica, la 4 E-Tech si posiziona un gradino più in alto per dimensioni, versatilità e capacità di carico, puntando a un utilizzo più familiare e turistico.

Design ed esterni

Il design è senza dubbio uno degli elementi più riusciti del progetto. Le proporzioni sono compatte – 414 cm di lunghezza – ma la carrozzeria ha una presenza solida, quasi “da piccola wagon rialzata”, che la distingue nettamente dal mondo delle citycar elettriche. Il frontale verticale è il tratto più iconico: la grande superficie trasparente integra fari full LED e logo Renault illuminato, un chiaro omaggio alla mascherina della Renault 4 storica, reinterpretata con gusto contemporaneo.

I richiami al passato proseguono nel terzo finestrino trapezoidale, nel portellone inclinato e nei fanali posteriori a forma di “pastiglia”, mentre le tre nervature orizzontali sulle fiancate ricordano le protezioni in plastica della mitica 4 GTL. Le versioni più ricche, come Techno e Iconic, aggiungono barre sul tetto di serie, sottolineando la vocazione outdoor del modello. L’insieme è originale, riconoscibile e riuscito: una Renault che non cerca di piacere a tutti, ma che riesce comunque a farsi notare.

Interni, spazio e tecnologia

All’interno la Renault 4 E-Tech sorprende per qualità percepita e impostazione moderna. La plancia ha un disegno pulito e tecnologico, con materiali curati soprattutto nelle versioni più accessoriate come la Iconic, che propone rivestimenti in ecopelle con cuciture a contrasto nella zona davanti al passeggero. L’assemblaggio è solido e trasmette una sensazione di cura superiore alla media del segmento.

La strumentazione digitale da 10,3” è ben leggibile e altamente personalizzabile, mentre il display centrale da 10,2”, orientato verso il guidatore, utilizza il sistema Android Automotive. È uno dei punti di forza dell’auto: l’infotainment è rapido, intuitivo e consente di accedere direttamente alle app Google, come Maps, Spotify o YouTube Music, senza passare dallo smartphone. Buona anche l’ergonomia generale, anche se la zona dietro la razza destra del volante risulta un po’ affollata di comandi e richiede un minimo di abitudine. Sulla leva della marcia, manca il tasto "P", per fermate l'auto in modalità parcheggio. Basta inserire il freno a mano (spesso automaticamente), ma sulle prime può destabilizzare.

Lo spazio a bordo è uno degli aspetti più convincenti. Davanti si viaggia comodi, con sedili ben sagomati e, nelle versioni alte, anche riscaldabili. Il pavimento rialzato dalla presenza della batteria obbliga a piegare un po’ le gambe salendo a bordo, ma una volta seduti la posizione è naturale. Dietro due adulti trovano ampio spazio per testa e ginocchia, mentre in tre si viaggia senza eccessive costrizioni. Ottima la luminosità dell’abitacolo. Il bagagliaio è pratico e ben sfruttabile (375 litri e molto alto), soprattutto per accessibilità: la soglia di carico è a soli 61 cm da terra, un valore eccellente che facilita le operazioni quotidiane. Il vano ha una forma regolare e un utile doppiofondo per riporre i cavi di ricarica, confermando la vocazione concreta e funzionale del modello.

Prova su strada e consumi

Su strada la Renault 4 E-Tech punta più sul comfort e sulla facilità di utilizzo che sulle prestazioni pure. La versione da 52 kWh e 150 CV offre un’erogazione sempre progressiva e ben modulabile, con accelerazioni adeguate al contesto ma mai aggressive, anche selezionando la modalità Sport. È un’auto che invita a guidare rilassati, sfruttando la coppia immediata del motore elettrico senza mai mettere in difficoltà telaio o pneumatici. In città si muove con grande disinvoltura grazie allo sterzo leggero e a una buona visibilità, mentre in manovra sono preziosi i sensori di parcheggio e la retrocamera, anche se quest’ultima non brilla per qualità dell’immagine. Interessante la gestione della frenata rigenerativa, regolabile su più livelli fino alla modalità one-pedal, che permette di guidare quasi senza usare il pedale del freno nel traffico urbano.

Nel misto la taratura delle sospensioni, con schema multilink al posteriore, filtra bene le asperità e assorbe buche e pavé senza trasmettere colpi secchi all’abitacolo. In curva emerge un po’ di rollio, ma sempre prevedibile e coerente con l’impostazione comfort dell’auto. In autostrada la stabilità è buona, anche se a velocità sostenute si avvertono fruscii aerodinamici nella zona degli specchi laterali, uno dei pochi veri nei del progetto.

Sul fronte autonomia, la batteria da 52 kWh promette 409 km nel ciclo medio WLTP, ma nell’uso reale è più realistico aspettarsi percorrenze comprese tra i 340 e i 350 km con guida tranquilla. Tuttavia, in autostrada i consumi medi passano da 15-16 kWh/100 km a circa 20-21 kWh/100 km, riducendo l'autonomia reale intorno ai 290/300 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre in continua si può toccare un picco di 100 kW, sufficienti per passare dal 15 all’80% in circa mezz’ora. Presente anche la funzione V2L, che consente di alimentare dispositivi esterni sfruttando l’energia della batteria.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Renault 4 E-Tech si articola su tre allestimenti: Evolution, Techno e Iconic. Quest’ultima, al vertice dell’offerta e da noi provata, ha un prezzo di 36.900 euro e include una dotazione completa, con fari full LED, climatizzatore automatico con pompa di calore, sedili e volante riscaldabili e numerosi sistemi di assistenza. Alcuni pacchetti, come quello per la guida semiautonoma, restano optional, ma l’equipaggiamento di base è già adeguato al posizionamento del modello. La base del listino, con batteria da 40 kWh e allestimento Evolution, è disponibile da 29.900 euro.

In definitiva, la Renault 4 E-Tech è un’elettrica riuscita, che punta su spazio, praticità e stile senza inseguire prestazioni estreme o soluzioni eccentriche.

Non è l’auto più silenziosa in assoluto alle alte velocità, né la più sportiva, ma. Un ritorno al passato ben interpretato, che guarda al futuro con concretezza e personalità. Un perfetto "coltellino svizzero" da sfruttare - soprattutto - in città.