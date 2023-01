Salone di Bruxelles 2023, ecco tutte le novità della kermesse automobilistica

Il nuovo anno dell'automotive si è aperto con un anniversario importante, quello dei cento anni del Salone di Bruxelles. Per tale ragione una ricca schiera di prestigiosi brand automobilistici ha presentato le rispettive nuove creazioni sotto alle luci della kermesse belga, in più, durante il primo giorno di apertura è stato assegnato il premio di Car of the Year 2023 alla Jeep Avenger. Un grande risultato per il SUV compatto della Casa americana, che inizia con i migliori auspici il suo primo periodo di commercializzazione. Dunque, adesso andiamo a vedere le novità più succulente della rassegna automobilistica tenuta nella capitale del Belgio.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio, più una sorpresa

Il Biscione ha incendiato subito il Salone di Bruxelles con le nuove Giulia e Stelvio, che per la prima volta si sono presentate al pubblico con i nuovi gruppi ottici Full LED, sia all'anteriore che al posteriore. Novità anche nell'abitacolo, con la digitalizzazione del quadro strumenti e il nuovo infotainment aggiornato. Gustosa anche l'esposizione di un esemplare storico di 33 Stradale, una delle fuoriserie più famose degli anni '60 che gode di grande fama e stima, tanto che in molti la considerano come una delle autovetture più belle della storia. Questo modello suona come un indizio sulla grande sportiva targata Alfa Romeo che è stata annunciata poco tempo fa dal CEO, Jean-Philippe Imparato.

Audi: il lancio di Q8 e-tron

Audi Q8 e-tron è la grande novità mostrata dalla casa di Ingolstadt, che aggiunge alla classica versione SUV anche la declinazione coupé. Questo modello si presenta con una mascherina ridisegnata e un nuovo logo, ma soprattutto diventa più potente ed efficiente, con autonomia fino a 582 km.

BMW: una serie di sportive

Attenzione concentrata e catalizzata dalla BMW 2.0 CSL, sportiva a tiratura limita a soli 50 esemplari, nonché vettura che celebrativa del 50esimo anniversario della divisione M. Oltre alla "special car" ci sono una bella batteria di sportive: la M3 Touring, la M2 e la Z4 M40.

Dacia: il rinnovo della Spring

Dacia ha mostrato quanto possano essere funzionali e dinamiche le sue elettriche semplici, proprio come la Spring. La piccola a zero emissioni ha ricevuto qualche interessante aggiornamento, visibile sotto alle luci del Salone di Bruxelles. Il primo di questi è l'aggiunta dell'allestimento Extreme: dettagli in bronzo e una nuova colorazione blu ma soprattutto più potenza con il motore elettrico da 65 CV.

Mini Aceman

Il marchio Mini guarda al futuro pensando al passato, nasce così il concept Aceman una nuova vettura che è un buon mix tra la Mini classica e la Countryman. La motorizzazione dovrebbe essere interamente elettrica, anche se al momento non trapelano informazioni aggiuntive. Bello il nuovo display centrale OLED, con OS Android e sul nuovo OS di BMW.

La carica di Opel al Salone di Bruxelles

Opel ha deciso di portare un'abbondante rappresentanza delle sue nuove vetture elettrificate: Astra, Astra Sports Tourer e Grandland GSe, tutte quante ibride plug-in da 225 CV (le due Astra) e 300 CV (la Grandland). Spazio anche alle elettriche con la nuova Mokka Electric da 156 CV e batteria da 54 kWh per 406 km di autonomia.

Peugeot la gamma elettrificata

Peugeot propone la sua gamma elettrificata, patendo dalla 408. Opzionabile anche in versione ibrida plug-in, la 408 ha una batteria da 12,4 kWh e una potenza totale di 180 e 225 cv a seconda degli allestimenti. Presente anche la nuova e-208, oltre alla 508 PSE, un'ibrida plug-in da 360 CV.

Volkswagen amplia la gamma di ID.Buzz

Volkswagen ha annunciato durante il Salone di Bruxelles l'ampliamento della gamma di ID. Buzz, che comprenderà anche la versione sportiva marchiata GTX.