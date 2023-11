Volkswagen: mancano i motori elettrici, stop alla produzione per tre settimane

Il settore delle automobili elettriche, in particolare le vetture prodotte nello stabilimento di Zwickau da Volkswagen, sta attraversando un periodo critico. Dopo il recente ridimensionamento della forza lavoro a seguito di domande inferiori alle previsioni e una pausa di due settimane nella produzione di ID.3 e Cupra Born, ora emerge un nuovo ostacolo: la carenza di motori elettrici, causata da interruzioni inattese nell'approvvigionamento.

Stop alla produzione di ID.4 e ID.5

Questa volta, l'impasse sembra concentrarsi sulla mancanza di nuovi propulsori AP550 da 286 CV e 550 Nm, fondamentali per diversi modelli del Gruppo Volkswagen. Si tratta del sistema propulsivo più moderno ed efficiente nella schiera del Gruppo tedesco, pensato per essere collocato sull’asse posteriore di SUV o vetture dal segmento C a salire. Sfrutta un classico sistema a magneti permanenti, con raffreddamento ad olio separato e un nuovo inverter, di ultima generazione, vero e proprio cuore dell’elemento. È prodotto nel nuovo stabilimento di Kessel, alle porte di Francoforte: ad oggi, non sono ancora note le ragioni del ritardo, ma sembrano essere attribuite all’assenza di terre rare e materie indispensabili per la realizzazione di componenti specifici.

Di fronte a questa sfida, la casa automobilistica di Wolfsburg ha preso la difficile decisione di sospendere le linee di montaggio dei nuovi modelli ID.4, ID.5 e Q4 e-tron, sia nella versione SUV che Sportback, per un periodo prolungato di tre settimane. È incoraggiante notare che la produzione delle ID.3, Cupra Born e della recentissima ID.7, con l'annuncio della versione Tourer appena avvenuto, procede senza intoppi, almeno per ora. Tuttavia, secondo le comunicazioni ufficiali di Volkswagen, la produzione potrebbe subire ulteriori riduzioni "tra novembre e dicembre", poiché non tutti gli impianti saranno in grado di ricevere le forniture necessarie.

Come reagirà il Gruppo Volkswagen?

Questi imprevisti ritardi e intoppi nella catena di produzione potrebbero avere impatti significativi sull'intera industria automobilistica, considerando l'importanza crescente delle auto elettriche a livello globale. Sarà affascinante osservare come il Gruppo Volkswagen affronterà questa sfida, se adotterà misure supplementari per mitigare gli effetti della carenza di forniture e come ciò influenzerà la roadmap complessiva della produzione di veicoli elettrici. La resilienza e la capacità di adattamento dell'industria a questo scenario in evoluzione saranno aspetti da tenere sotto stretta osservazione.