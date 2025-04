"Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela". Elkann guarda al mare

Ascolta ora 00:00 00:00

Il contagio della passione per la vela e il mare, trasmesso dal nonno Gianni Agnelli, nel segno, come diceva Enzo Ferrari, «alla ricerca della prossima sfida», è arrivato al culmine. Ecco allora John Elkann, presidente di Ferrari, oltre che di Stellantis e amministratore delegato della "cassaforte" di famiglia Exor, dichiararsi pronto a portare il Cavallino rampante anche tra le onde, dando così concretezza alle intenzioni annunciate un anno fa.



«Ci stiamo preparando a entrare nel mondo della vela - ha spiegato Elkann agli azionisti di Ferrari riuniti in assemblea ad Amsterdam -: la ricerca delle massime prestazioni in mare ci offrirà nuove opportunità di innovazione in termini di tecnologia, prestazioni e sostenibilità. Siamo certi che le nostre conoscenze ispireranno le future auto da corsa e sportive». Una svolta storica per Maranello, dunque, che unisce motori e gare al mondo delle sfide anche in mare. I dettagli delle attività previste saranno comunque svelati in una conferenza stampa a metà maggio.

Team principal del «Cavallino marino» sarà il velista Giovanni Soldini, già protagonista con lo scafo «Tridente» di Maserati, e legato ad Elkann da una profonda amicizia, mentre la super barca Ferrari dovrebbe nascere in un cantiere a Pisa. Soldini, alla continua ricerca di nuovi record, sarà dunque la «bandiera» del super scafo Ferrari.

«Stiamo per intraprendere un viaggio entusiasmante che amplierà la nostra anima racing e ci spingeremo oltre gli attuali confini. Siamo felici di poter contare su Giovanni Soldini, straordinario per esperienza, determinazione e spirito di squadra», così Elkann un anno fa. E ora Ferrari, si prepara anche a salpare