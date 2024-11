Dini disegna l'isola delle meraviglie

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'isola di 84 ettari nel Mar Rosso, un porto turistico con 86 porti barca per super yacht, un golf club, 38 ristoranti, lounge e un centro per sport acquatici. Questo e altro offre Sindalah Island per Neom, futuro del turismo di lusso destinata a diventare una delle location più ambite a livello internazionale. L'autore e dell'intero design è stato Luca Dini Design & Architecture, studio d'architettura e design di livello internazionale. Dopo un primo soft opening a fine ottobre, Sindalah Island accoglierà nel corso dei prossimi mesi visitatori da tutto il mondo forte di tre hotel a cinque stelle dotati di oltre 550 camere ultra-premium, insieme a ville e appartamenti. «Essere stati scelti da Neom rappresenta un onore - spiega il fondatore dello studio Luca Dini - Questo progetto racchiude l'essenza della nostra azienda: creare opere che fondono armoniosamente innovazione, sostenibilità ed eccellenza estetica».

L'isola trae ispirazione dalle più celebri destinazioni turistiche italiane. Il villaggio e la promenade dell'isola - riferisce la nota diffusa da Luca Dini - presenteranno forme architettoniche che si fondono armoniosamente con il paesaggio.