Fattorie Osella è volata a New York per ampliare la sua presenza negli Stati Uniti

Fattorie Osella, realtà d’eccellenza del panorama caseario italiano, è volata a New York nei giorni del Summer Fancy Food Show (29 giugno - 1° luglio), la principale fiera americana dedicata al mondo del food & beverage. L’azienda è stata nella Grande Mela per rafforzare la propria espansione nel mercato statunitense e incontrare i principali distributori del paese. In questa occasione Fattorie Osella ha organizzato un evento esclusivo presso Il Gattopardo Restaurant a Manhattan.

L'evento, rivolto ai maggiori distributori statunitensi, ha avuto l'obiettivo di presentare l'autenticità e la qualità dei prodotti Fattorie Osella, con un focus particolare sulla celebre Robiola Osella. La serata ha puntato a favorire nuove sinergie e partnership strategiche volte all'espansione del marchio nel mercato americano.

All'evento è stato presente anche Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export e CEO di The One Company, controllata dalla VIRGO Holding, tra le Società Leader in Italia nella distribuzione di Cibo Italiano nel Mondo. La sua partecipazione ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, per la valorizzazione dei formaggi Fattorie Osella nel panorama internazionale.

Fattorie Osella si distingue per la sua filiera corta e controllata, lavorando esclusivamente con allevatori locali selezionati con cura, tutti nel raggio di 50 km dal caseificio di Caramagna Piemonte. Questo garantisce un latte di altissima qualità e un forte legame con il territorio, elementi fondamentali per la produzione di formaggi freschi, come la Robiola, che mantiene intatto il suo sapore naturale e la sua consistenza cremosa grazie anche all'uso di tecniche artigianali come il riposo per ore sotto le tele di cotone.

"Siamo entusiasti di aver portato la nostra storia e i nostri sapori autentici a New York" afferma Francesco Marullo, Sales Manager Fattorie Osella "La Robiola Osella è il frutto di un legame indissolubile con il territorio piemontese, di un processo produttivo che coniuga sapientemente tradizione e innovazione, e di un impegno costante per la qualità e la sostenibilità. Crediamo che il mercato statunitense sia pronto ad accogliere in maniera ancora più diffusa il sapore dei nostri formaggi, che rappresentano un’eccellenza italiana."

“Sono profondamente orgoglioso che Fattorie Osella sia volata a New York, in occasione del Summer Fancy Food Show, per rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti e incontrare i principali distributori del Paese. Collaboro con Fattorie Osella da oltre dieci anni - ha affermato da Lorenzo Zurino - ed ho avuto l’onore di portare i loro prodotti negli Stati Uniti in un periodo in cui Dario Osella, figura straordinaria e fondatore visionario dell’azienda, ne era ancora alla guida. Con lui ho condiviso la passione per il Made in Italy autentico, per quei prodotti che raccontano il territorio e la tradizione attraverso la qualità.

Questa iniziativa ha rappresentato molto più di una semplice occasione commerciale: è il segno tangibile di come la qualità italiana, quando è supportata da una filiera etica, controllata e sostenibile, possa conquistare anche mercati esigenti come quello americano”.