Federlegno: rallenta il valore delle vendite ma fine 2022 positivo

Dopo il +24,5% registrato dalla filiera legno-arredo nel primo trimestre 2022 e il +22,2% del primo semestre 2022, il valore delle vendite è sceso a +17,7% nel periodo gennaio-settembre 2022 secondo i dati del Monitor L-A elaborato dal Centro Studi di FederlegnoArredo. Dati che spiegano come il rallentamento - sia pure in un quadro complessivamente positivo - ha iniziato a farsi sentire nel secondo trimestre 2022 confermandosi nel terzo e lasciando intravedere un finale del 2022 che confermerà questo trend.

L’export della filiera legno-arredo - che rappresenta il 41% del totale - registra a settembre 2022 +14% sul 2021 (era +16,3% nei primi sei mesi 2022) con un valore pari a circa 3,2 miliardi di euro, mentre il mercato italiano - che rappresenta il 59% - segna un +20,5% (era +26,7% nei primi sei mesi) con un valore di 4,7 miliardi.

Al Monitor di FederlegnoArredo hanno partecipato oltre 450 aziende che per vendite totali hanno superato nel periodo indicato i 7,9 miliardi di euro: oltre 250 quelle del Macro Sistema Arredamento e poco più di 200 quelle del Macro Sistema Legno.

In questo scanaro per fine anno si potrebbe ipotizzare una chiusura a doppia cifra di +12%, che corrisponde a +8,1% per il Macro Sistema Arredamento e +17,1% per il Macro Sistema Legno.

“Leggendo i dati del nostro Monitor purtroppo si conferma quanto avevamo detto e previsto nei mesi precedenti. I segnali di rallentamento c’erano e ci sono ancora e l’incertezza dello scenario geopolitico ed economico - commenta Claudio Feltrin presidente di FederlegnoArredo - ci costringe ad essere estremamente prudenti, pur salutando con favore la chiusura d’anno con un segno positivo e che potrebbe chiudersi a doppia cifra".

"Risultato tutt’altro che scontato che va però letto alla luce dell’effetto, ancora rilevante, dell’aumento dei prezzi delle materie prime. Se stiamo infatti assistendo a una diminuzione del costo dell’energia, che impatta positivamente sulle produzioni particolarmente energivore come i pannelli, al momento sono deboli i segnali di una diminuzione dei costi delle materie prime dei nostri prodotti finali. La plastica registra a ottobre su settembre -1,6%, l’alluminio -1,3% e il rame -1,5%. Ancora troppo poco per poter dire che la tanta auspicata inversione di rotta è alle porte”, conclude Feltrin.

Le rilevazioni del terzo trimestre sono state anche l’occasione per sondare le aziende sui loro piani di investimento con la confema che il settore non ha mai smesso di investire, seppur costretto a fare delle scelte figlie del clima di incertezza.

Le azioni prioritarie che i partecipanti all'indagine hanno messo in atto aiutano a disegnare il prossimo futuro evidenziando le problematiche che preoccupano le imprese, i driver che ritengono trainare il loro mercato di riferimento e gli asset strategici da custodire e potenziare.

Per il totale filiera legno-arredo oltre il 60% delle aziende, indica come prioritari gli investimenti per l’efficientamento energetico (per il 27% molto rilevante, per il 36% estremamente rilevante) a seguire, per il 54% dei rispondenti, gli investimenti produttivi (per il 35 % molto rilevante e per il 19% estremamente rilevante). Anche la digitalizzazione dei processi aziendali è percepita come molto rilevante (dal 31% dei rispondenti) o estremamente rilevante (dal 21% dei rispondenti).

Per il Macrosistema Legno dopo il tema energetico emergono gli investimenti sulle risorse umane (per il 50% dei rispondenti è molto o estremamente rilevante) e quelli produttivi (49% dei rispondenti) mentre per il Macrosistema Arredamento la priorità è incrementare la presenza all’estero (per quasi il 70% dei rispondenti).

Il settore legno-arredo si conferma inoltre attento al tema della sostenibilità, declinandolo con pragmatismo alla luce dei forti aumenti del costo dell’energia e della difficoltà di reperire materiali. Sebbene la sostenibilità non venga annoverata in modo diretto tra le azioni prioritarie, i rispondenti ne riconoscono il valore e la necessità di perseguirla, anche all'interno di azioni come gli investimenti produttivi e di efficientamento.

“In questo scenario - conclude il presidente Feltrin – proseguiamo con ancora più convinzione e determinazione nello sviluppo del progetto Fla-Plus avviato dalla Federazione proprio per sostenere e accompagnare le nostre imprese nel cammino della sostenibilità. Progetti concreti e partnership prestigiose che hanno il preciso obiettivo di non lasciare nessuno solo in questo percorso tanto difficile quanto ineludibile. Per noi la sostenibilità rappresenta il futuro, e la Federazione deve dare a tutte le aziende la possibilità di intraprendere questo cammino”.

Il progetto Fla-Plus avviato da FederlegnoArredo ha ottenuto già un riconoscimento di assoluto prestigio perché è la prima al mondo nella filiera legno-arredo ad aver ottenuto l’ammissione al Global Compact delle Nazioni Unite, il più importante programma globale di corporate sustainability, per la validità e la qualità delle scelte intraprese.