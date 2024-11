Fiera Milano lancia Host Arabia: si terrà a Riad nel 2026

Il format fieristico di HostMilano, la manifestazione leader mondiale per l’ospitalità professionale, il fuoricasa e il retail, organizzata da Fiera Milano sbarca in Medio Oriente con la nascita di Host Arabia, nuovo evento espositivo che avrà luogo a Riad a partire dal 2026. La presentazione dell’accordo tra Fiera Milano e Semark, leader saudita nell’organizzazione di eventi nel settore Food Service è avvenuto durante Saudi Horeca, il più grande evento dedicato a food, beverage e ospitalità professionale alla presenza dell’ambasciatore Italiano nel regno, Carlo Baldocci. Mercato importante perché in Arabia Saudita il settore dell’ospitalità è in una fase di forte espansione e trasformazione guidata dalla Vision 2030, con massicci investimenti infrastrutturali e un potenziamento del settore turistico che ha l’obiettivo di creare oltre 300.000 nuove camere d’albergo entro il 2030, molte delle quali destinate a strutture di lusso con la previsione di accogliere 150 milioni di turisti entro la stessa data, ponendosi come mercato strategico per l’ospitalità professionale.

“Questo progetto segna l’avvio di una nuova fase di crescita per il Gruppo, orientata all’espansione globale e alla valorizzazione del nostro portafoglio fieristico in mercati ad alto potenziale, come abbiamo previsto anche nel Piano Strategico 2024-2027. Vogliamo sempre più affermarci come incubatore di innovazione e hub per la crescita delle imprese, ampliando la portata delle nostre manifestazioni verso i principali scenari economici mondiali - spiega Francesco Conci, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano -. Il mercato dell’ospitalità professionale saudita offre opportunità uniche, con un valore delle importazioni che, per i settori di HostMilano, è cresciuto fino a 456 milioni di euro nel 2023 e si prevede raggiungerà circa 600 milioni di euro entro il 2027. Host Arabia ha l’obiettivo di sfruttare questo potenziale e conferma la nostra capacità di anticipare le tendenze e di valorizzare il Made in Italy in un contesto internazionale altamente competitivo, ampliando la portata delle nostre manifestazioni verso mercati chiave".

La collaborazione con Semark, che fa parte del Gruppo Al Rajhi, garantisce solide basi per il successo di Host Arabia per l’esperienza consolidata del partner saudita nel promuovere eventi di alto profilo in linea con le ambizioni della Vision 2030. Commenta Jad Taktak, ceo di Semark: "Siamo entusiasti di collaborare con Fiera Milano per Host Arabia. Negli ultimi 15 anni, la nostra fiera Saudi Horeca è stata leader nella regione nel settore food, beverage e ospitalità. Questa partnership è destinata a innalzare gli standard delle fiere di ospitalità in Arabia Saudita, creando il più grande evento di settore riunendo i protagonisti più influenti da tutto il mondo per esplorare opportunità e presentare le ultime tendenze".

Uno dei punti di forza di HostMilano è concept espositivo completo che coniuga l’approfondimento verticale nei singoli settori e valorizza le affinità di filiera in tre macroaree: Ristorazione Professionale e Bakery-Pasta-Pizza; Caffè-Tè, Gelato-Pastry e Bar-Macchine per Caffè-Vending; Arredo-Tecnologie e Tavola. È l’appuntamento biennale dove tutti i maggior player internazionali presentano in anteprima le loro innovazioni. L’edizione 2023 ha ospitato più di 2.100 espositori, il 40% internazionali da 50 Paesi, e ha accolto oltre 180.000 visitatori professionali, il 42% internazionali da 166 Paesi, tra i quali più di 700 hosted buyer altamente profilati da tutto il mondo.

Importatori e distributori, bar e ristoranti, ricettività e retail, professionisti come chef e pastry chef, consulenti food service, architetti e designer, appaltatori e installatori arrivano in Fiera Milano sia per scoprire e confrontare le proposte degli espositori, che per seguire gli eventi: dagli scenari e i dibattiti con i maggiori esperti del settore agli incontri di aggiornamento professionale fino agli show-cooking e alle competizioni di livello mondiale.

Host Arabia valorizzerà il potenziale di crescita previsto per i prossimi anni del mercato in Arabia Saudita e nei Paesi del GCC-Gulf Cooperation Council che comprende anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Guardando all’ interscambio UE-GCC, i settori di HostMilano hanno generato 1,31 miliardi di euro nel 2023, un valore che salirà a 1,6 miliardi di euro nel 2027 grazie a un tasso annuo di crescita composto del 6,2%. Con 455,9 milioni di euro (598,9 milioni nel 2027, +7,1%), l’Arabia Saudita è il secondo mercato, preceduta solo dagli Emirati Arabi Uniti con 612,2 milioni di euro (791 milioni nel 2027, +6,6%).

Guardando all’Italia - leader in diversi comparti– l’Arabia Saudita vanta il più rilevante interscambio commerciale di prodotti rappresentati a HostMilano, per un valore di 167,9 milioni di euro nel 2023, destinato a crescere fino a 190,7 milioni di euro nel 2027.

Nell’area, in particolare l’Arabia Saudita è il più grande mercato di destinazione per il Food Service Equipment (100,5 milioni di euro nel 2023, 110,5 nel 2027) e per le Attrezzature per la panificazione e la pasticceria (18,7 milioni nel 2023, 20,0 nel 2027), e il secondo per Arredo e Tavola (14,2 milioni nel 2023, 17,3 nel 2027) e per le Macchine da caffè e il Vending (34,5 milioni nel 2023, 42,9 nel 2027).