Grisport. Conseguita la certificazione ambientale ISO 14001

Grisport, realtà produttiva con sede a Castelcucco (TV) e specializzata in calzature per montagna, tempo libero e sicurezza sul lavoro, ha raggiunto un importante obiettivo nel proprio percorso verso la sostenibilità ambientale: la certificazione ISO 14001.

L'importante obiettivo

Questo importante standard internazionale riconosce l’efficacia del sistema di gestione ambientale adottato dall’azienda, volto a monitorare e ridurre costantemente l’impatto delle attività produttive sull’ambiente. Tra i principali risultati ottenuti figurano il miglioramento dell’efficienza energetica, una sensibile diminuzione delle emissioni di CO₂ e l’introduzione di pratiche sostenibili in ogni fase del processo produttivo. L’impegno ambientale coinvolge anche i collaboratori dell’azienda, promuovendo una cultura interna attenta alla tutela del pianeta.

“ L’ottenimento della certificazione ambientale ISO 14001 rappresenta un ulteriore passo in avanti di Grisport verso una visione sempre più ‘green’, e un ulteriore step in preparazione del Bilancio di Sostenibilità per il prossimo anno, a testimonianza di quanto tutti noi teniamo a queste tematiche – spiega il Dr. Graziano Grigolato, Presidente di Grisport – Abbiamo iniziato il nostro percorso nel 2008 installando un impianto fotovoltaico da 15mila metri quadrati e, nel corso degli anni, sono stati apportati continui miglioramenti all’insegna del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ”.

L'area industriale

Un esempio concreto dell’impegno di Grisport verso un modello produttivo sostenibile è rappresentato dalla sua moderna area industriale di 74.000 m², all’interno della quale si estende un impianto fotovoltaico di 15.000 m². Grazie a una potenza installata che supera i 660.000 kWh annui e una produzione complessiva di circa 840.000 kWh/anno, l’azienda è in grado di alimentarsi con energia rinnovabile, evitando ogni anno l’emissione in atmosfera di circa 500 tonnellate di CO₂.

In aggiunta, parte degli stabilimenti produttivi di Grisport è alimentata da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, acquistata da operatori specializzati nel settore. L’attenzione all’ambiente si riflette anche nelle scelte architettoniche: oltre 700 m² di tetto verde sono stati integrati negli edifici aziendali, contribuendo non solo a ridurre l’impatto visivo delle strutture, ma anche a migliorare la qualità dell’aria e a trattenere fino a 14 litri d’acqua per metro quadrato, con benefici significativi in termini di gestione delle acque meteoriche.

La produzione

L’anima “green” di Grisport si riflette soprattutto nel processo produttivo, dove sostenibilità ed efficienza vanno di pari passo. Ogni fase è attentamente studiata per ridurre l’impatto ambientale: dagli scarti di lavorazione, sempre sottoposti a raccolta differenziata, all’utilizzo di materiali eco-compatibili selezionati con cura. Un esempio concreto di innovazione sostenibile è rappresentato dalle scatole brevettate automontanti, progettate per ridurre l’ingombro durante il trasporto: una soluzione che consente di eliminare circa 400 viaggi di camion all’anno, con evidenti vantaggi in termini di emissioni e logistica.

Anche la scelta dei materiali impiegati nella produzione delle calzature riflette l’impegno di Grisport verso un’economia circolare. Gli imballaggi, sia in cartone che in altri formati, sono completamente riciclati e riciclabili. Nella realizzazione delle calzature si prediligono componenti sostenibili: pelle riciclata, lacci, fettucce, fodere e tessuti in PET riciclato e riciclabile, tessuti in poliestere riciclato, suole contenenti fino al 30% di gomma riciclata, oltre a sottopiedi e inserti interni anch’essi realizzati con materiali a basso impatto ambientale.

Anche i mastici utilizzati sono a, contribuendo a ridurre le emissioni di sostanze nocive. Infine, gli scarti di poliuretano generati durante la lavorazione vengono conferiti a un'azienda specializzata, che li trasforma in