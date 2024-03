Il mercato auto corre a febbraio. Sciopero per Mirafiori

Sindacati sul piede di guerra. Da Stellantis (nella foto, l’ad Carlos Tavares) non arrivano certezze concrete sul futuro di Mirafiori da cui dipende anche il destino dell’indotto. Da qui la decisione unitaria di proclamare, in aprile a Torino, uno sciopero del comparto automotive che coinvolgerà Stellantis e le imprese collegate. A preoccupare è la ritardata assegnazione di un nuovo modello per Mirafiori da aggiungere alla Fiat 500 elettrica e per sopperire alle gamme Maserati giunte a fine ciclo. Rocco Palombella e Gianluca Ficco (Uilm) mettono in luce anche un altro problema: «Occorre prestare estrema attenzione ai processi di integrazione tra le strutture ex Fca ed ex Psa per evitare che le cosiddette sinergie derivanti dalla fusione espongano al rischio di perdite di posti».

Intanto, altro slittamento ad aprile del via libera ai nuovi incentivi per l’acquisto di auto a causa di pastoie burocratiche. Il varo era infatti atteso entro questo mese.

A febbraio, in Italia, le vendite di auto hanno segnato +12,8%, con le elettriche in costante sofferenza: nei primi due mesi la quota mercato è scesa dal 3,1% al 2,7 per cento.

Bene Stellantis in Borsa (+1,24%) dopo che Moody’s ha alzato il rating da «Baa2» a «Baa1», con un outlook stabile (rivisto da positivo).