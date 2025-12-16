Il patrimonio record di Elon Musk: sfondato il tetto dei 600 miliardi

Un nuovo record per l'uomo che è già il più ricco del mondo: l'imprenditore americano Elon Musk è il primo nella storia a sfondare il muro dei 600 miliardi di dollari di patrimonio. Soltanto due mesi fa le sue ricchezze erano stimate in 500 miliardi di dollari dalla rivista Forbes ma in poco tempo sono aumentate abbondantemente.

Perché Musk è (ancora) più ricco

Il perché di questo aumento di capitale è presto detto: all'inizio di dicembre la sua SpaceX, produttore di razzi, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto valutando l'azienda a 800 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 400 miliardi di agosto secondo quanto hanno dichiarato a Forbes due investitori dell'azienda. In questo modo la fortuna di Musk si è incrementata notevolmente considerando che il magnate possiede circa il 42% di SpaceX (168 miliardi di dollari), portandola a una cifra stimata di 677 miliardi di dollari nelle ultime ore. Musk, dunque, è adesso la prima persona in assoluto a possedere un patrimonio maggiore di 600 miliardi di dollari.

La "corsa" verso il trilione

L'offerta pubblica di acquisto arriva mentre SpaceX punterebbe, nel 2026, a un'Ipo (Offerta pubblica iniziale) che potrebbe valutare l'azienda a circa 1,5 trilioni di dollari, una cifra che definire astronomica (in linea con il tema) è riduttivo. Il magazine economico americano fa sapere che, in ogni caso, anche qualora l'Ipo non fosse valutata in quel modo, Musk potrebbe comunque diventare presto un trilardario (arrivando, cioé, ad avere almeno mille miliardi di dollari) dal momento che SpaceX è adesso la sua azienda più preziosa con un valore che Forbes stima in 336 miliardi di dollari. A tutto questo dobbiamo aggiungere la partecipazione a Tesla (12%) del valore di quasi 200 miliardi di dollari.

A questi numeri e aziende bisogna sommare anche xAI Holdings, l'azienda privata di intelligenza artificiale di Elon Musk nata dalla fusione della sua startup di intelligenza artificiale "xAI" con la piattaforma di social media X (ex Twitter). La valutazione attuale è di circa 230 miliardi di dollari, in pratica più del doppio rispetto alla valutazione iniziale di 113 miliardi di dollari dichiarata da Musk quando ha fondato l'azienda a marzo.

L'ascesa del magnate

È davvero significativo parlare di questi numeri considerando che soltanto cinque anni fa, nel marzo 2020, Musk possedeva "soltanto" 24,6 miliardi di dollari: grazie a Tesla è diventato successivamente la quinta persona più ricca in assoluto con un patrimonio netto di 100 miliardi di dollari nell'agosto dello stesso anno per poi piazzarsi al primo posto nel gennaio 2021 con un patrimonio netto di quasi 190 miliardi di dollari; a settembre dello stesso anno è diventato la terza persona in assoluto con un patrimonio netto di 200 miliardi di dollari (dietro soltanto a Jeff Bezos e Bernard Arnault.

Ma l'ascesa di Musk non si è fermata raggiungendo i 300 miliardi di dollari a novembre 2021, i 400 miliardi di dollari a dicembre 2024 e i 500 miliardi di dollari a ottobre fino al nuovo traguardo da 600 miliardi nelle ultime ore.