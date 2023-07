Pelletteria made in Italy, Mipel Lab torna a New York con Lineapelle

Pelletteria made in Italy in mostra a New York per il secondo anno consecutivo con l’innovativo concept fieristico Mipel Lab allestito in occasione di Lineapelle dal 19 al 20 luglio al Metropolitan Pavilion di Manhattan. "Siamo entusiasti di essere di nuovo a New York con Mipel Lab, grazie alla preziosa collaborazione con Lineapelle. Un appuntamento importante, in una fase in cui il mercato statunitense si conferma particolarmente promettente per l’alto di gamma, che permette di mettere in contatto le nostreaziende con brand alla ricerca di realtà italiane in grado di supportarlo nell’ideazione e realizzazione delle loro collezioni secondo i più alti standard qualitativi” spiega Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri.

Un luogo di incontro privilegiato tra marchi del lusso, designer, private label internazionali e l’eccellenza di alcuni dei principali produttori italiani di pelletteria, tra cui Tivoli Group Spa e Sapaf Srl. Le due realtà toscane per due giorni daranno infatti ai visitatori un “assaggio” del Made in Italy di qualità. “Questo progetto rappresenta un’opportunità per far conoscere ai brand americani i produttori italiani di pelletteria di qualità, ed ovviamente per noi una occasione per creare nuovi rapporti di collaborazione - commenta Stefano Giacomelli, ad di Tivoli Group - Su questo mercato, il nostro Gruppo già opera come one-stop Vendor un partner unico per lo sviluppo e la produzione di articoli di pelletteria: ai clienti americani offriamo le capacità, la qualità, la tecnologia e l’expertise di un’azienda competente, certificata ed affidabile, che fornisce non solo prodotti ma anche un servizio completo. Crediamo sia una grande opportunità per entrare in contatto sia con brand che già hanno un’offerta di pelletteria sia con quelli che non hanno la pelletteria nella loro proposta ma che vogliono introdurla nelle loro collezioni senza doversi dotare di una struttura dedicata”.

“Credo che questo format rappresenti una grande opportunità per un’azienda come la nostra che vede nello sviluppo di collezioni per private label il proprio core business – racconta Andrea Calistri, maestro artigiano e ceo di Sapaf -. Le nostre competenze poi, non si limitano allo sviluppo e alla produzione degli articoli: la nostra è una proposta turnkey che include stile e ricerca. Si tratta di un servizio completo che ci consente di presentarci come un reliable partner per la creazione di pelletteria di lusso ed esperto nel problem solving. Senza contare che gli Usa, in questo momento, sono il mercato di riferimento per il comparto del lusso: per questo partecipiamo a questa fiera dalla prima ora e saremo per il secondo anno a New York con le nostre proposte di lavoro, all’insegna dell’eccellenza made in Florence”.

La versione digitale di Mipel Lab, ricordiamo, è aperta 365 giorni all’anno su tutti mercati. La piattaforma, attraverso un algoritmo di intelligenza artificiale, consente di mettere in contatto i brand del lusso locali e internazionali con il top dei produttori di pelletteria italiana in grado di soddisfare le loro esigenze produttive in tempo reale. Attiva 24 ore su 24, continuerà a ‘lavorare’ in attesa della prossima edizione fisica di Mipel Lab che si terrà in Fiera Milano dal 19 al 21 settembre 2023, sempre all’interno e in contemporanea con Lineapelle.