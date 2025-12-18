Raggiunta un’intesa tra Acea e algebris per l’acquisizione di Aquanexa, primario operatore nei servizi per il settore idrico

ACEA, tramite la controllata a.Quantum, ha presentato un’offerta vincolante accettata da Algebris Investments, tramite il fondo Algebris Green Transition Fund (di seguito congiuntamente “Algebris”) per l’acquisizione fino al 100% del capitale sociale di Aquanexa e, indirettamente, delle partecipazioni da quest’ultima detenute.

Aquanexa, specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combina tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi rivolti a utility, enti pubblici e aziende. La società è una realtà dinamica in forte espansione, protagonista di un ambizioso percorso di crescita anche per linee esterne, con diverse acquisizioni completate e altre attualmente in corso.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha commentato: “Con l’acquisizione di Aquanexa consolidiamo la nostra leadership nel settore anche grazie al nuovo ruolo di driver tecnologico della transizione idrica. Servono competenze digitali, tecnologie robotiche e sistemi predittivi basati sull’intelligenza artificiale per innovare un’industria che per competere ha bisogno di grandi investimenti e di modelli operativi che guardano al futuro. L’obiettivo di Acea è quello di continuare a generare valore, crescita e sviluppo economico con un modello industriale innovativo che superi gli standard attuali”.

Con riferimento al perimetro attuale, il valore economico dell’operazione, in termini di Enterprise Value per il 100% di Aquanexa, è stimato in 205 milioni di Euro, con modalità e termini che saranno disciplinati in dettaglio nella documentazione contrattuale e che includeranno un importo fisso e taluni importi variabili a titolo di earn-out, da riconoscersi proporzionalmente in base alla crescita organica dell’EBITDA nel 2025 (preliminarmente stimato a circa 27 milioni di Euro). L’attuale perimetro potrebbe allargarsi per effetto delle acquisizioni in corso di perfezionamento, con conseguente ulteriore incremento dell’earn-out, nei limiti e alle condizioni specificate nell’offerta.

Il perfezionamento dell’operazione, atteso entro il primo trimestre 2026, è subordinato, inter alia, all’autorizzazione

delle competenti autorità Antitrust in materia di controllo delle operazioni di concentrazione, nonché al buon esito della negoziazione ed alla conseguente sottoscrizione degli accordi definitivi disciplinanti l’operazione.