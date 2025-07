Rowenta rivoluziona il modo di stirare: arriva AeroSteam

Si chiama Rowenta AeroSteam il nuovo stiratore verticale lanciato dal brand tedesco che ha più di un secolo di storia e che ha sempre posto attenzione al prodotto in maniera concreta, funzionale e vicina al consumatore. L'elettrodomestico rimuove perfettamente le pieghe in una sola passata grazie alla combinazione di vapore e aspirazione: un aspetto da non sottovalutare in quella che è diventata una quotidiana frenetica, caratterizzata da impegni serrati e dalla costante ricerca di soluzioni pratiche. Ecco quindi che la necessità di semplificare le attività domestiche è sempre più centrale. Tra queste c'è sicuramente la cura dei capi, emblema storico di una sfida in termini di tempo ed energia.

Rowenta è leader assoluto del mercato dello stiro con circa il 40% di quota; per quanto riguarda in particolare lo stiro verticale, nel 2024 l'azienda ha raggiunto i 50 punti percentuali di quota grazie a "Pure Pop", lo stiratore portatile di design ideale per i viaggi. Adesso, con AeroSteam, la categoria di stiro verticale viene portata a un livello superiore, grazie a un mezzo più potente, rapido e pratico da utilizzare. Grazie alla tecnologia avanzata OPTIFLOW, infatti, questo stiratore combina per la prima volta la potenza della vaporizzazione all'aspirazione, creando un prodotto molto performante e rapidissimo nei risultati. Il risultato è una proposta innovativa pensata da Rowenta per chi desidera una soluzione efficace e senza fatica contro le pieghe dell’ultimo minuto o per un ritocco a un capo di abbigliamento.

AeroSteam è il primo stiratore che monta una vera e propria piastra (in ceramica) riscaldata a 140 gradi, coordinata insieme a un flusso di vapore erogato dal prodotto e che va a emulare gli elementi chiave dello steamer. Nella parte bassa, inoltre, sussiste un motore di aspirazione grazie al quale il capo viene tensionato in maniera automatica sulla superficie della piastra. Il prodotto si attiva in appena 30 secondi di orologio ed è dotato nel retro di un serbatoio amovibile da 100 ml, estraibile anche a prodotto acceso e per circa sei minuti di autonomia per sessioni di stiro davvero eccezionali. La tecnologia OPTIFLOW pressa il tessuto contro la piastra, garantendo risultati impeccabili senza sforzo in un'unica passata. Una volta terminata la stiratura con AeroSteam, il capo d'abbigliamento sarà subito pronto per essere sfoggiato, senza dovere attendere che si asciughi dall'umidità residua.

Lo stiratore verticale è dotato della piastra Monotemp, con tre livelli di aspirazione: solo vapore, aspirazione delicata e quella turbo. Il tutto pensato per tantissime tipologie di tessuti stirabili, anche quelli più delicati. AeroSteam diventa, in questo modo un autentico aiuto contro le esigenze, anche last minute, di stiratura. Del resto Rowenta ha voluto fortemente fare leva sulla delicatezza sui tessuti, sulla facilità d'uso - anche da parte di chi non ha mai stirato in vita sua - e sulla rapidità di un risultato estetico impeccabile.

Grazie alla sua potenza e alla tecnologia avanzata, questo stiratore verticale consente infatti di ottenere capi stirati in pochi minuti, senza sforzo e senza necessità dell'asse da stiro tradizionale. Aerosteam è disponibile in due combinazioni colore: grigio scuro e verde. Il prezzo raccomandato al pubblico (soggetto a variazioni) è