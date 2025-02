Stellantis, rischio tagliola sui marchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il successore di Carlos Tavares alla guida operativa di Stellantis non sarà annunciato né in occasione della presentazione dei conti 2024, domani 26 febbraio, né in vista dell'audizione in Parlamento del presidente John Elkann, che ricopre anche l'interim di ad del gruppo, il prossimo 19 marzo. Maggio e giugno, termine entro il quale avverrà la nomina, saranno dunque mesi caldissimi su questo fronte. La designazione cadrà su un manager automotive? Una fonte vicina al pensiero di Elkann, come viene definita dall'agenzia Reuters che ne ha raccolto il pensiero, afferma che «qualsiasi candidato alla carica di ad senza una conoscenza dei marchi non è il candidato giusto». E di marchi Stellantis ne ha ben 14, anzi 15, per la precisione, se aggiungiamo la new entry elettrica cinese Leapmotor. E sarà proprio quella di analizzare la galassia dei marchi, alcuni dei quali in forte difficoltà (per l'Italia, Maserati e Lancia, con Fiat e Alfa Romeo che sperano in tempi migliori; quello francese Ds; i brand americani Chrysler e Dodge), la priorità del nuovo ad che dovrà ovviamente tenere conto della tradizione, del blasone e dei milioni di appassionati nel mondo. In proposito, come riporta Reuters, c'è chi, come Fabio Caldato, di Acomea Sgr, sostiene che «se non ragionassi con il cuore, ma come investitore, vedrei molto positivo il fatto che il nuovo ad sia determinato a rivedere il portafoglio dei marchi: il futuro ceo dovrà infatti essere pronto a prendere decisioni forti».

In una dichiarazione alla stessa agenzia, Stellantis ha ricordato che ciascuno dei suoi marchi ha in programma nuovi prodotti e che i recenti cambiamenti organizzativi sono volti a supportarli: Fiat con la Grande Panda è l'esempio più recente, come anche Alfa Romeo che attende i nuovi modelli di Stelvio e Giulia. Una fonte del gruppo ha invece tenuto a sottolineare come i problemi del portafoglio sono noti internamente, ma che la popolarità dei singoli marchi in determinati Paesi o segmenti abbia reso non ovvio quale eventualmente sacrificare.

E se, nel caso, si optasse per una cessione, assicurando così un futuro a brand e produzioni? «Un'ipotesi da non scartare - afferma una fonte al Giornale - ovviamente con la garanzia che non saranno toccati Dna, stabilimenti e occupati. Esempi virtuosi esistono, come per Automobili Lamborghini controllata da Audi».

Marco Santino (Oliver Wyman), rispondendo a Reuters, lascia da parte le nostalgie: «I mercati stanno cambiando rapidamente e in modo meno prevedibile. Forse non ancora, ma credo che entro qualche anno sarà giunto il momento per Stellantis di chiudere alcuni marchi. Alfa Romeo? Potrebbe diventare di nicchia man mano che la base di fan per i suoi modelli invecchia. Qualsiasi riposizionamento su larga scala per far rivivere un marchio premium bisogna farlo da zero».

Le ultimissime sul toto-ad? Una fonte rilancia l'opzione Luca De Meo, profondo conoscitore del settore (come chiede Elkann), top manager al quale piacciono le nuove sfide.

Archiviato nel 2009 il lungo periodo in Fiat, per approdare nel gruppo Volkswagen, in Audi, quindi l'esperienza spagnola alla Seat dove ha vinto la scommessa sul marchio Cupra, e dal 2020 a capo con risultati importanti del gruppo Renault, a 57 anni (in giugno) De Meo avrebbe l'opportunità di tornare a occuparsi di Italia e dei marchi che ben conosce. A circolare, infine, guardando ai manager interni, sono i soliti nomi: Antonio Filosa, responsabile Qualità, e il francese Maxime Picat, che si occupa di Acquisti.