Stellantis, il ceo Carlos Tavares si è dimesso

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Ceo di Stellantis, Carlos Tavares, si è dimesso da Stellantis. Un'uscita improvvisa per il dirigente, che avrebbe dovuto lasciare la carica nel 2026. Ad annunciare il colpo di scena è stato Bloomberg, secondo il quale il portoghese avrebbe deciso di dimettersi a seguito dei risultati poco incoraggianti del mercato americano, dove i profitti hanno subito un crollo e le vendite statunitensi si sono indebolite. Subito dopo l'indiscrezione Usa è arrivata la conferma delle sue dimissioni, tramite una nota dell'azienda. Dimissioni che sono state accettate dal Consiglio di amministrazione di Stellantis.

Già da ottobre, l'azienda automobilistica era impegnata nella ricerca di un sostituto ma si pensava che i tempi fossero più ampi per arrivare a una scelta. L'improvvisa uscita di Tavares costringerà Stellantis a trovare un altro amministratore delegato entro pochi giorni. Per il momento, la strada che sembra maggiormente praticabile per coprire la lacuna è che il posto di Tavares venga preso da un comitato interno guidato dal presidente John Elkann, che assumerà le funzioni di Ad.

Il Senior Independent Director di Stellantis, Henri de Castries, ha commentato: " Il successo di Stellantis sin dalla sua creazione si è basato su un perfetto allineamento tra gli azionisti di riferimento, il Consiglio e il Ceo. Tuttavia, nelle ultime settimane sono emerse vedute differenti che hanno portato il Consiglio e il CEO alla decisione di oggi ". Il presidente di presidente di Stellantis, John Elkann, nella nota in cui si annunciano le dimissioni di Tavares, dichiara: " Siamo grati a Carlos per il suo impegno costante in questi anni e per il ruolo che ha svolto nella creazione di Stellantis, in aggiunta ai precedenti rilanci di PSA e di Opel, dando avvio al nostro percorso per diventare un leader globale nel settore ".

intendo mettermi subito al lavoro con il nostro nuovo Comitato Esecutivo ad interim, con il supporto di tutti i nostri colleghi di Stellantis, mentre completiamo il processo di nomina del nuovo CEO. Insieme garantiremo la puntuale attuazione della strategia della Società nell'interesse di lungo termine di Stellantis e di tutti i suoi stakeholders

Ora, aggiunge Elkann, "".