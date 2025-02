Terme&SPA Italia al villagio Thermitalia alla BIT 2025

Terme&SPA Italia partecipa alla BIT Milano 2025, la più importante fiera internazionale del turismo in Italia. Le aziende del gruppo Terme di Saturnia Natural Destination, Terme di Chianciano e Monticello SPA e la grande novità De Montel - Terme Milano – in apertura il prossimo aprile – saranno protagoniste del Villaggio Thermalia by Federterme (Pav 9P - Stand P01-P11-T02-T12), lo spazio dedicato al turismo termale e al wellness italiano.

Lunedì 10 febbraio è previsto un panel dedicato alle nuove frontiere del benessere termale, offrendo uno sguardo privilegiato sulle innovazioni del gruppo Terme&SPA Italia. Dalle 15:15 alle 15:55 si terrà l’incontro intitolato "Heritage e longevità: dalla tradizione delle acque di Saturnia a De Montel, le nuove terme di Milano", un viaggio che mette in luce come il patrimonio unico delle acque termali italiane possa evolversi in chiave moderna, abbracciando sia la tradizione che l’innovazione.

Per rendere tangibile il concetto di benessere innovativo, Terme&SPA Italia proporrà tre momenti esperienziali aperti ai visitatori. Wellness Stop&Go: da domenica 9 a martedì 11 febbraio i professionisti di Take MI Home, la startup milanese che porta il benessere Prêt-à-porter, eseguiranno a titolo gratuito brevi massaggi testa collo e/o mani usando i protocolli di Terme di Saturnia Method, pensati per rilassare e sciogliere le tensioni, regalando una pausa di benessere immediato.



Aufguss FreeStyle Show: da domenica 9 a martedì 11 febbraio si svolgeranno esibizioni artistiche e coreografiche, di circa 10 minuti, che regaleranno uno spettacolo sensoriale unico, combinando tecniche di sventolamento con l’uso di essenze aromatiche, musica e luci. Questi rituali non solo rappresentano l’evoluzione moderna della cultura della sauna, ma offrono anche benefici detox e momenti di profondo rilassamento, immergendo i partecipanti in un’esperienza coinvolgente e rigenerante.

Beauty Visage: Lunedì 10 e Martedì 11 Terme&SPA Italia propone 20 minuti di pura rigenerazione per il viso grazie a un profondo e intenso massaggio offerto da una Beauty Expert ai visitatori, basato sui principi del Terme di Saturnia Method, per un viso tonico, luminoso e visibilmente rilassato. Un'importante occasione per presentare al pubblico nazionale e internazionale il valore unico delle quattro realtà di Terme&Spa Italia, e la loro identità e offerta esclusive, che insieme definiscono un viaggio straordinario attraverso il meglio del wellness italiano.

Di seguito le descrizioni delle strutture del gruppo:

TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATION: UN'ICONA MONDIALE DI BENESSERE

Premiata tra le migliori SPA del mondo, Terme di Saturnia Natural Destination è una destinazione termale unica che si distingue per la sua millenaria sorgente di acqua termale. Alla temperatura costante di 37,5°C, quest'acqua esercita potenti benefici su corpo e mente, favorendo il metabolismo, migliorando la circolazione e garantendo una straordinaria azione anti-infiammatoria e anti-aging. Al cuore della sua offerta vi è il "Terme di Saturnia Method", un approccio olistico che integra medicina specialistica, alimentazione personalizzata, trattamenti SPA, movimento e riequilibrio energetico, declinato in 5 programmi: Classic, Detox, Slim, Mind e Skin Anti-Age. Durante la BIT, verranno presentate le ultime novità legate ai programmi benessere e i dettagli sui recenti restyling delle strutture, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza degli ospiti.

TERME DI CHIANCIANO: BENESSERE OLISTICO TRA LE COLLINE TOSCANE

Immersa tra la Valdichiana e la Val d’Orcia, patrimonio UNESCO, Terme di Chianciano è il luogo ideale per rigenerarsi in perfetta armonia con la natura. Grazie alle sue acque termali dalle proprietà depurative e riequilibranti, offre trattamenti che spaziano dalla balneoterapia alle Piscine Termali Theia ai percorsi multisensoriali delle Terme Sensoriali. Tra le sue eccellenze si distingue l’Institute for Health, una clinica della salute termale che combina innovazione medica e tradizione termale per creare percorsi personalizzati di prevenzione e cura. Alla BIT, il team di Terme di Chianciano sarà a disposizione per illustrare la loro visione di benessere olistico e le opportunità offerte dalla struttura.

MONTICELLO SPA: UN’OASI DI RELAX ALLE PORTE DI MILANO

A pochi chilometri da Milano, Monticello SPA rappresenta un’oasi di benessere dedicata a chi desidera staccare dalla frenesia della città. Con oltre 5.000 metri quadrati dedicati al relax, fitness e trattamenti wellness, la struttura è sinonimo di innovazione e attenzione ai dettagli. Fiore all’occhiello dell’offerta sono le oltre venti Cerimonie di Benessere giornaliere, che includono esperienze multisensoriali come l’aufguss, meditazione con campane tibetane e trattamenti corpo esclusivi. Monticello SPA si conferma un punto di riferimento per il benessere moderno, che coniuga innovazione e divertimento: la struttura è nota per i suoi eventi tematici, dai celebri Moon Party, serate magiche sotto le stelle, ai concerti in acqua del violinista Pierpaolo Foti, che offrono un’esperienza multisensoriale unica.

DE MONTEL - TERME MILANO: IL FUTURO DEL WELLNESS URBANO

Nel cuore di Milano, De Montel - Terme Milano è destinata a ridefinire il concetto di benessere urbano con l’apertura, prevista ad aprile 2025, del più grande parco termale naturale cittadino d’Italia. Questo progetto ambizioso combina l’architettura storica delle Scuderie De Montel con tecnologie d’avanguardia per creare un’esperienza wellness unica nel suo genere. L’acqua termale, estratta direttamente in loco, con la riapertura del pozzo artesiano termale in pressione che raggiunge i 312 metri di profondità, si caratterizza per essere oligominerale adatta per uso balneoterapico.

Con dieci piscine termali, ampie aree verdi e la capacità di ospitare contemporaneamente 700 persone, De Montel - Terme Milano offrirà un rifugio di pace e relax, arricchita da una raffinata esperienza culinaria con ristoranti, bistrot e lounge bar, mantenendo sempre un impegno rigoroso verso la sostenibilità ambientale. La partecipazione alla BIT rappresenta un’anteprima imperdibile per scoprire questa straordinaria realtà.