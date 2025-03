Baretto San Marco, il pesce non è mai stato così accogliente

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando sono entrato al Baretto San Marco, in Brera, ho chiesto al cameriere da quanti anni fosse lì quel locale, convinto di ricevere una risposta misurata sulla lunghezza dei decenni, almeno. E invece con mia sorpresa mi sono sentito rispondere: «Solo da due anni!». Perché il locale era vivo e caldo e rodato come un posto di lunga militanza. Merito di Redi Shijaku, ceo del gruppo La Gioia Collection a cui appartiene il locale (con la Gioia, Osteria Afrodite e Osteria Serafina), bravo a dare un'anima ai suoi locali e a selezionare il personale che vi lavora.

Locale parigino, tanti tavoli ravvicinati, atmosfera calda, un bancone bar, cucina a vista, una clientela che mixa milanesi e turisti (tutti sembrano felici di star lì), Baretto San Marco propone una cucina di mare solida e ben realizzata, anche se senza particolari guizzi. Ma non importa, qui non si gioca il campionato dell'avanguardia ma quello del benessere. Io ho mangiato una Crocchetta di baccalà più delicata di quanto mi aspettassi, una Tagliata di branzino con carciofo spina e bottarga di muggine, un Raviolo Saint-Jacques, ovvero capasanta, con salsa all'uovo Parisi e tartufo pregiato, un piatto di tecnica e ispirazione francesi in equilibrio tra dolcezza e acidità. Poi la Zuppa di pesce, con una salsa di pomodoro molto densa e una perfetta Linguina all'astice con datterino rosso e l'acidità garantita dalla grattata di un coreografico cedro. Infine un Black Cod cotto al Josper (una brace che garantisce risultati millimetrici in cottura). Per dolce un Tiramisù molto classico. Si mangia spendendo tra i 60 e i 90 euro, dipende dal cosa e da quanto. C'è anche un menu degustazione a 110 euro.

Servizio impeccabile orchestrato dal bravo Andy, nota di merito anche per il premiatissimo sommelier Telemaco Calandrino.

Baretto San Marco, via Marsala 2, tel. 3343529882. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo