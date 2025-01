Quel bel tipo di Giancarlo Morelli. Un vero inno alla felicità a tavola

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sono chef popolari, chef televisivi, chef di avanguardia. E poi ci sono gli chef che semplicemente ti fanno stare bene. Uno di questi è Giancarlo Morelli: cuoco generoso, grato, passionale, a cui la vita molto ha dato ma ha tolto anche qualcosa. Morelli, dall'iconico occhiale con una lente quadrata e una tonda, ama intrattenersi talora con amici, ospiti speciali e coi clienti che prenotano la Friends' Table, il tavolo che si trova nella cucina del suo ristorante milanese: Morelli infatti si divide tra il suo locale storico di Seregno, il Pomiroeu, aperto oltre trent'anni fa e dove lui per molti anni ha detenuto una stella Michelin; e questo in Chinatown, al numero 4 di via Fioravanti, in uno spazio elegante e contemporaneo. Un locale a sua volta doppio, perché ci sono il Ristorante Morelli e il Bulk. Il primo è un locale che propone una cucina con tracce di classicismo in un ambiente non formale ma sofisticato: il menu propone tra l'altro Tartare di salmerino, scalogno affumicato, latte e limone, Petto d'anatra alla diavola con rucola bruciata e lamponi, lo Spaghetto all'acqua di pepe, cappero di Salina e peperone crusco.

Il Bulk ha un'atmosfera più rilassata con una proposta più versatile. Una serie di piatti freddi e caldi per aprire, tra cui Acciughe del Cantabrico, mini Tartare di manzo, il Vitello tonnato del Bulk, le celebri Patatine classiche o con tartufo e parmigiano e poi piatti solidi come i Casoncelli alla bergamasca che onora le origine dello chef, lo Spaghetto ai 5 pomodori, la Milanese del Bulk e un carrello dei formaggi spettacolare, che da solo vale la visita.

Poi un gelato alla crema tra i migliori di Milano, mantecato al tavolo, e la divertente Crèpe Suzette flambé per i nostalgici degli Eighties. C'è anche un Brunch del sabato. E uno spazio dedicato alla mixology con gli ironici signature Giantonic e Bulk Mule.