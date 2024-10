Benedetto Francesco: Mondadori s'aggiudica la nuova autobiografia di Papa Bergoglio

Ascolta ora 00:00 00:00

L'industria editoriale italiana batte un colpo. Fortissimo. Mondadori ha annunciato ieri la pubblicazione di Spera: l'autobiografia del Papa, la cui stesura ha impegnato gli ultimi sei anni. Il libro uscirà in contemporanea mondiale a gennaio per il Giubileo. Sarà pubblicato in tutte le principali lingue e in più di 80 Paesi. Mondadori gestirà i diritti mondiali.

«Il libro della mia vita è il racconto di un cammino di speranza che non posso immaginare disgiunto da quello della mia famiglia, della mia gente, del popolo di Dio tutto. È, in ogni pagina, in ogni passo, anche il libro di chi ha camminato insieme a me, di chi ci ha preceduto, di chi ci seguirà» commenta Papa Francesco nella nota che anticipa la diffusione del volume. «Un'autobiografia non è la nostra letteratura privata, piuttosto la nostra sacca da viaggio. E la memoria non è solo ciò che ricordiamo, ma ciò che ci circonda. Non parla unicamente di quel che è stato, ma di quel che sarà. Sembra ieri, e invece è domani. Tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. Alla fine, diremo solo: non ricordo niente in cui non ci sei Tu». Il memoriale di Francesco prende il via nei primi anni del '900, con la narrazione delle radici italiane e dell'avventurosa emigrazione in America Latina degli avi, per svilupparsi nell'infanzia, la giovinezza, la scelta vocazionale, la maturità, fino a coprire l'intero pontificato e il tempo presente. Ancora l'editore: «Un testo di grande forza narrativa, nel quale il Papa attraverso il racconto autobiografico affronta con schiettezza, coraggio e profezia anche i più importanti e dibattuti temi della nostra contemporaneità, nonché i nodi cruciali del suo servizio come pastore universale della Chiesa. Scritto con Carlo Musso, già direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno, questo eccezionale documento per volontà di Papa Francesco avrebbe dovuto in un primo momento essere pubblicato solo dopo la sua morte, ma il Giubileo della Speranza annunciato per il 2025 e le esigenze del tempo lo hanno risolto a diffondere ora questa preziosa eredità». Il volume è arricchito da fotografie, anche private e inedite, provenienti dalla disponibilità personale del Pontefice.

Altri due casi editoriali da segnalare.

Il male che non c'è (Bompiani, 2021) di Giulia Caminito è stato venduto dal gruppo Giunti in dieci Paesi. E poi HarperCollins Publishers annuncia l'acquisizione di tre romanzi dell'autrice bestseller internazionale Philippa Gregory, che torna in HarperCollins nel 2025 con un nuovo accordo globale.