Dieci cibi da evitare prima di andare a dormire

Spesso l’insonnia non è causata da stress o tensioni, ma da una cena sbagliata. Alcuni alimenti, per la loro composizione o per la presenza di sostanze come grassi saturi e stimolanti naturali, possono interferire con il sonno e compromettere la qualità del riposo. Se ci si sveglia stanchi o ci si addormenta con difficoltà, potrebbe essere il caso di rivedere le abitudini alimentari serali. Ecco dieci cibi e bevande da evitare prima di andare a dormire per favorire un sonno più profondo e rigenerante.

1. Tè

Anche se berne una tazza la sera è una consuetudine per molti, il tè, nero o verde, contiene sia caffeina che teobromina. Quest’ultima ha effetti diuretici e può aumentare il battito cardiaco, disturbando così il sonno. Meglio optare per una tisana rilassante, da consumare almeno un paio d’ore prima di andare a letto.

2. Alcol

Una birra fresca dopo una corsa o un bicchiere di vino a cena possono sembrare rilassanti, ma l'alcol, pur aiutando inizialmente a prendere sonno, riduce la qualità del riposo. Il risultato? Al risveglio ci si sente affaticati e meno motivati ad allenarsi. Meglio evitarlo soprattutto prima di sessioni importanti o gare.

3. Bevande gasate

Le bibite zuccherate e caffeinate non sono amiche del sonno. Possono ridurre la durata del riposo e disturbare i ritmi naturali. Tuttavia, un'alternativa dolce e utile è rappresentata dal succo di amarene (senza zuccheri aggiunti), noto per le sue proprietà concilianti.

4. Acqua (troppa)

Bere acqua è fondamentale, ma farlo in eccesso prima di dormire può portare a svegliarsi più volte per andare in bagno. Meglio idratarsi durante il giorno e limitarsi a un bicchiere prima di coricarsi. Una buona alternativa? Frutta ricca d’acqua come il kiwi, che favorisce il sonno grazie alla serotonina.

5. Cioccolato

Anche un piccolo pezzetto può contenere abbastanza caffeina da interferire con il sonno, soprattutto se consumato di sera. Inoltre, come il tè, contiene teobromina. Chi non può farne a meno può orientarsi sul cioccolato bianco, privo di caffeina.

6. Salsa di pomodoro

Ricca di acidità, la salsa di pomodoro può provocare reflusso e bruciore di stomaco, peggiorando la qualità del sonno. Contiene anche tiramina, una sostanza che stimola il cervello e può rendere più difficile addormentarsi.

7. Olio di cocco

Molto in voga negli ultimi anni, l’olio di cocco è però ricco di acido palmitico, un grasso saturo che secondo uno studio del Journal of Sleep Research può disturbare il sonno profondo. Meglio tornare al più salutare olio d’oliva.

8. Carne rossa

Una cena a base di carne rossa può risultare pesante per lo stomaco, richiedendo lunghi tempi di digestione e interferendo con il sonno. È consigliabile preferire piatti leggeri e proteine magre o vegetali nelle ore serali.

9. Patatine e salse piccanti

Gli amanti del cibo speziato dovrebbero fare attenzione: il piccante può causare acidità e disturbi notturni. Anche le salse industriali, spesso ricche di sodio, aumentano la sete e la probabilità di dover andare in bagno durante la notte. Una valida alternativa può essere il guacamole o un semplice pinzimonio.

10. Gelato

Il dessert più amato è purtroppo anche uno dei peggiori per il sonno. Ricco di zuccheri e grassi saturi, e povero di fibre, il gelato compromette la qualità del riposo. Una soluzione più sana? Frullare una banana congelata con mezza tazza di frutta per un’alternativa fresca e naturale.

Gli alleati del buon riposo

Per chi cerca cibi amici del sonno, ci sono delle opzioni valide:

Succo di amarene (senza zuccheri aggiunti): aiuta a conciliare il sonno negli adulti.

Kiwi: ricco di acqua e serotonina, ideale come snack serale.

Semi di zucca: 200 grammi contengono quasi 1 grammo di triptofano, aminoacido che favorisce il sonno.

Una cena leggera, ben bilanciata e priva di stimolanti è il primo passo per una notte di vero riposo e una giornata carica di energia.