Le 4 regole fondamentali del benessere

Il benessere fisico può essere definito come uno stato di buona salute fisica, in cui tutti i bisogni primari del proprio corpo sono soddisfatti. Ci si sente “bene fisicamente” quando si è sani, in forma e pieni di energia per affrontare la quotidianità.

Alimentazione

Non bisogna guardare costantemente cosa c'è nel tuo piatto, ma evitare o almeno ridurre tutto ciò che è considerato cibo "spazzatura". Troppo ricchi, troppo unti e troppo calorici, alcuni piatti non hanno un reale apporto nutritivo. È necessario preparare una varietà di pietanze con quantità sufficienti di proteine ​​(carne, pesce, uova, ecc.), carboidrati (prodotti a base di cereali, pane, pasta, ecc.), grassi (mandorle, noci, ecc.) e vitamine (frutta di stagione) che consentirà di mantenere una dieta equilibrata. Idratarsi correttamente, consumando molta acqua o optando per un bicchiere di succo di limone in acqua tiepida ogni mattina. Bere infusi, succhi o frullati a base di tarassaco o betulla, che hanno virtù specifiche che stimolano la funzione renale e hanno una funzione coleretica, permette di drenare i liquidi in eccesso. Consumare verdure drenanti come cavoli, porri o frutti tipo kiwi, mele e ananas, aiutano ad accelerare il processo di eliminazione delle tossine favorendo la digestione.

Sport

Praticare una regolare attività fisica e introdurre semplici esercizi fisici nel proprio programma quotidiano permette di iniziare la giornata in modo dinamico, sviluppare le capacità cardiovascolari e combattere l'aumento di peso. Bisogna scegliere lo sport che meglio si possa adattare al proprio stile di vita (danza, nuoto, yoga, ecc.). Se non si ha abbastanza tempo a disposizione si possono adottare nuove abitudini quotidiane come camminare o andare in bicicletta per andare a lezione/al lavoro e fare le scale invece di utilizzare l'ascensore.

Sonno

In media, un adulto ha bisogno di 7-9 ore di sonno al giorno, ma questa media può variare a seconda delle esigenze individuali. Da qui la necessità di ascoltare il proprio corpo quando si tratta di riposo. Un buon ritmo del sonno può aumentare o rafforzare le prestazioni del sistema immunitario, ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, mantenere la memoria e gestire l'aumento di peso. Coricarsi a un orario prestabilito, evitando la luce blu degli schermi di notte e mantenere una giusta igiene del sonno, permetterà di ottimizzare le ore di riposo in modo da rigenerare mente e corpo.

Arricchimento intellettuale

Prendersi cura della propria mente passa attraverso momenti di cultura e scoperta continua. Leggere libri, articoli o guardare film che invitano alla riflessione ma anche praticare hobby come il bricolage, la pittura o la scrittura permetterà di evadere e chissà, magari scoprire un proprio talento nascosto. Viaggiare all'estero aiuta a scoprire nuove culture e uscire dalla propria dimensione, si tratta di un processo di apprendimento che può giovare alla propia mente.