Acqua termale, un concentrato di salute per la pelle

Basta nebulizzarla sulla pelle del viso e non solo per poterne apprezzare tutti i benefici. Stiamo parlando dell'acqua termale spray, un prodotto che è entrato a far parte della beauty routine di molte donne. In Italia sono molte le sorgenti dalle quali sgorgano queste particolari acque le cui proprietà erano già note agli antichi romani. Per essi, infatti, piscine o vasche erano visti come luoghi destinati all'igiene personale, alla cura di determinati disturbi e anche alla socializzazione. Cosa rende unica l'acqua termale? E quali sono i suoi molteplici usi? Scopriamolo insieme.

Acqua termale, perché è così preziosa

Come già detto, questo prodotto di bellezza viene venduto solitamente in farmacia e in parafarmacia in formulazione spray. Raccolta direttamente alla fonte ad una temperatura che si aggira fra i trenta e i quaranta gradi (da qui il termine 'termale'), poco trattata per conservare le caratteristiche organolettiche, l'acqua termale è subito imbottigliata in contenitori sterili che la preservano da eventuali contaminazioni batteriche.

Nel cammino che va dalla sorgente fino alla superficie, essa scorre lungo terreni e rocce da cui attinge un'altissima percentuale di minerali. In particolare quelli maggiormente presenti sono i seguenti:

Ferro : presenta un'intensa azione ossigenante

: presenta un'intensa azione ossigenante Magnesio : favorisce la rigenerazione cutanea e la cicatrizzazione

: favorisce la rigenerazione cutanea e la cicatrizzazione Silicio : tonifica e uniforma la pelle

: tonifica e uniforma la pelle Zinco : supporta il turnover cellulare

: supporta il turnover cellulare Calcio : ha funzione protettiva

: ha funzione protettiva Rame : presenta una marcata attività antinfiammatoria

: presenta una marcata attività antinfiammatoria Potassio : ha un elevato potere idratante

: ha un elevato potere idratante Manganese: è un efficace antiossidante.

I benefici dell'acqua termale

La presenza di minerali e vitamine in grandi quantità rende l'acqua termale un prezioso alleato della salute di tutte le tipologie di pelle ed in particolar modo di quelle più sensibili. La cute sensibile la si riconosce facilmente perché si desquama facilmente, prude, pizzica e risulta poco elastica. Spesso ad essa si associano patologie come la dermatite atopica, l'eritema e la couperose.

La particolare composizione dell'acqua termale le consente di agire su più fronti e, se utilizzata con costanza, di preservare inalterato nel tempo il benessere della pelle. I benefici della stessa sono stati confermati da numerosi studi scientifici anche internazionali:

Idrata ed ossigena

ed Stimola il turnover cellulare

Lenisce

Rinfresca

Tonifica

Favorisce la rigenerazione cutanea.

I molteplici usi dell'acqua termale

L'acqua termale è assai versatile e, pertanto, si presta a numerosi utilizzi. Grazie all'elevato potere lenitivo è ideale contrastare gli arrossamenti dovuti a molteplici cause, tra cui: scottature solari, punture di insetti, trattamenti dermatologici aggressivi, depilazione con ceretta e con rasoio. Chi presenta una pelle grassa può nebulizzarla per idratare il viso. Per tutte le altre tipologie di cute essa può essere impiegata assieme alla crema idratante poiché ne potenzia i benefici.

Non contenendo alcol, l'acqua termale funge anche da tonico per tutte quelle donne che non riescono a tollerare questo prodotto indispensabile per asportare le tracce del trucco e del detergente. Si consiglia di spruzzarla direttamente sul viso, di lasciarla agire per alcuni secondi e di rimuoverla con un dischetto di cotone.

L'acqua termale, poi, non manca mai nel beauty case dei truccatori poiché è in grado di fissare il make up in maniera eccellente. Inoltre migliora la texture del fondotinta rendendola più delicata e setosa. Bisogna sempre ricordare va applicata da una distanza di 15-20 centimetri e che non deve mai essere asciugata. In tal modo si perderebbe la sua efficacia.

