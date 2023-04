Lavare il viso con l’acqua frizzante, tutti i benefici

L’acqua frizzante è ritenuta ormai l’ultima frontiera della beauty routine.

L’abitudine di lavarsi il viso con l’acqua frizzante non è solo un’abitudine già diffusa da molto tempo nei paesi orientali principalmente in Giappone e in Corea. Si sta sempre più diffondendo in varie zone del mondo ed è addirittura raccomandata da diversi esperti in dermatologia perché garantisce massima detersione e tonicità.

Perché scegliere l’acqua frizzante

Il ph naturale dell’acqua frizzante si aggira tra i 2 e i 3 invece quello dell’acqua del rubinetto solitamente raggiunge tra 6, 7 e gli 7,8. Questo ph risulta troppo aggressivo per il tipo di cute del viso. È infatti sconsigliata soprattutto alle pelli ipersensibili e predisposte ad allergie. L’acqua frizzante invece si caratterizza per il suo ph acido che si avvicina di più a quello naturale della cute del viso. Di conseguenza non causa secchezza o irritazioni. Il contenuto di anidride carbonica in essa contenuto consente di liberarsi dal sebo in eccesso e dalle impurità perché penetra in profondità.

Ha un effetto depurante da non sottovalutare consentendo anche di liberare la pelle dall’annidamento di batteri che possono provocare rischiose infiammazioni. È adatta a chi soffre di acne o pelle grassa. Le bolle dell’acqua in essa contenute inoltre sono note per il suo particolare effetto esfoliante. Un altro beneficio dell’acqua frizzante per il lavaggio del viso sta nella sua funzione di vasodilatore. Grazie a questa funzione si garantisce una maggiore circolazione del sangue perché stimola efficacemente il microcircolo. I benefici di questa funzione si notano dal colorito luminoso e sano. Questa funzione è anche garanzia di una pelle tonica, eleatica e soprattutto giovane, più a lungo.

Come usare l’acqua frizzante per la detersione del viso

Per godere dei benefici dell’acqua frizzante basta davvero poco. Il suo metodo è facile, pratico e soprattutto economico. Può diventare la componente della maggior parte delle maschere di bellezza casalinghe. Già in Corea e in Giappone la si utilizza da tempo come base di molti prodotti cosmetici e in molti centri di benessere durante i più svariati trattamenti di bellezza rassodanti e depurativi. Lavarsi con essa al mattino è un’abitudine che permette di risvegliare al meglio la pelle dopo il riposo notturno regalandole maggiore tonicità.

Gli esperti consigliano al mattino di riempire una bacinella con acqua frizzante a temperatura ambiente. Il viso va immerso completamente in essa per circa 10- 20 secondi. Se questo metodo risulta scomodo basta procurarsi dei batuffoli di cotone con i quali passare sul viso questo tipo di acqua. Basta ripetere questa abitudine anche solo tre volte alla settimana per ottenere risultati sorprendenti. La pelle risulterà priva di impurità e punti neri. Apparirà inoltre più compatta e luminosa.