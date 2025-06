BB cream e CC cream, quali sono le differenze? Ecco quale scegliere in base alla pelle

Con l’arrivo dell’estate il make up si alleggerisce e in particolare il fondotinta e le creme colorate vengono riposte nel cassetto per fare posto a BB cream e CC cream. Sono una vera e propria alternativa per uniformare il colorito.

Svolgono una vera e propria azione multitasking perché oltre a colorare, idratano e nutrono la pelle del viso in maniera efficace senza appesantire. Tra questi due prodotti per il make up però c’è ancora tanta confusione.

La differenza tra BB e CC cream

Una BB cream è una crema che idrata la pelle e si focalizza principalmente sulla copertura. L’abbreviazione sta per “blemish balm “ o “ beauty balm”. Svolge un’azione di protezione dagli agenti atmosferici come inquinamento e raggi solari, in particolare i quelli Uv molto dannosi per la salute dell’epidermide.

Solitamente contiene sostanze antiossidanti e nutrienti che agiscono in profondità rendendo la pelle del viso visibilmente idratata e luminosa. È utile soprattutto per coloro che hanno una pelle che tende a seccarsi o disidratarsi con facilità. Può contenere filtri protettivi che la rendono preziosa e funzionale per la stagione estiva.

Invece la CC crema sta per “colour-correcting” e come allude il nome si concentra particolarmente sulla correzione del colorito della pelle. Svolge diverse funzionalità e azioni e proprio per questo è considerato un prodotto make up molto versatile. Corregge le imperfezioni dell’incarnato in maniera leggera rispetto ad un fondotinta come i rossori. Utilizzata per uniformare il colorito e donare luminosità. È impreziosita da filtri protettivi che contrastano l’azione dei raggi Uv. La sua texture è molto leggera e arricchita spesso di ingredienti naturali.

Scopriamo quali scegliere in base alle proprie esigenze e tipologia di pelle.

BB Cream Bottega Verde

Una vera alternativa al fondotinta. Contiene estratto di peonia e filtri solari. Dalla texture leggera è arricchita di pigmenti. Si stende e viene assorbita dalla pelle con facilità. Adatta ad ogni tipo di incarnato. Dona luminosità e freschezza a lungo.

My Skin BB Cream di Bella Oggi

Idrata, illumina e protegge accuratamente la pelle. Si caratterizza per la formula ibrida adatta sia per la skin care quotidiana che per il make up estivo. Ricca di acido ialuronico e burro di karité e filtri solari SPF 20. Protegge, ripara e leviga la tua pelle tutto il giorno.

BB Defence Hydractive di Bionike

Consigliata alle pelli sensibili. La sua formula con acido ialuronico idrata in profondità. Invece l’estratto di foglie d'ulivo svolge una potente azione antiossidante che combinata all’ estratto di gynostemma. Rinforza l’epidermide contrastando gli effetti dei raggi Uv.

CC Cream Skin Trainer CC Blur di Kiko

Caratterizzata da una texture in mousse cremosa. Dona immediatamente un colorito uniformato e levigato. Combina efficacemente le potenzialità di un trattamento skincare alle performances del makeup. Aiuta ad attenuare l’aspetto delle rughe, le linee sottili e i pori dilatati. Disponibile in quattro colori in base alla propria tipologia di pelle.

L'Oréal Paris, Crema Anti-Rossori Magic CC Cream

Copre e corregge i

rossori immediatamente rendendo la pelle più luminosa. Il suo effetto dura circa 24. È arricchita con vitamina B5 ed E per idratare e levigare in maniera naturale. Dona un risultato visibilmente naturale senza appesantire.