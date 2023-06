Bere più acqua, ecco 5 segreti e strategie vincenti per idratarsi nel modo giusto

L'acqua è importantissima per la salute dell'organismo, per condurre una vita sana ma anche per la sopravvienza personale. Nonostante il corpo sia composto di acqua per il 70% non esistono strategie per immagazzinarla e, per questo, è importante che l'idratazione risulti costante. Questa bevanda così preziosa promuove la salute personale a partire dalle stesse cellule, inoltre regola la temperatura, preserva l'equilibrio elettrolitico e quello della pressione sanguigna, fino a lubrificare le articolazionie agevolandone un buon funzionamento.

Nonostante idratarsi sia fondamentale, non sempre può risultare facile farlo o bere in modo adeguato, specialmente quando la stagione non invoglia particolarmente, ad esempio durante l'inverno e con temperature più basse. In altri casi manca una vera routine legata all'idratazione, che spesso finisce in secondo piano. Ma per favorire questo comportamento così benefico si possono seguire 5 strategie davvero efficaci in grado di aumentare i livelli di idratazione personale. Scorpiamole di seguito.

Borraccia o bottiglia di acqua a portata di mano

Tenete sempre a portata di mano una borraccia piena d'acqua o una bottiglietta, da appoggiare anche sulla scrivania dell'ufficio: una buona soluzione se si vuole aumentare i quantitativi di acqua giornalieri. Una presenza che non passerà inosservata e servirà da promemoria visivo, così da assecondare la necessità di bere o semplicemente per ricordarsene. Meglio scegliere sempre bevande naturali come l'acqua o le tisane, oppure acque aromatizzate con frutta e verdura fresca, evitando prodotti troppo zuccherati o contenenti dolcificanti. La scelta della borraccia, inoltre, fa bene sia al corpo che all'ambiente e si può ricaricare all'occorrenza presso le fontane di acqua pubblica o alle case dell'acqua.

Frutta e verdura da assumere con regolarità

L'acqua si può assumere anche in altri modi ad esempio mangiando frutta e verdura fresca, perché ricche di acqua, ma anche sorseggiando tisane, camomille, infusi e tè. Senza dimenticare i minestroni e le velluate, che sono di grande supporto in inverno per aumentare i livelli di idratazione. Tra gli alimenti che contengono più acqua, ma anche nutrimento, ricordiamo la lattuga e il sedano, seguiti da anguria, zucchine, cetrioli, cavolo cappuccio, melone, uva, fragole, arance, ciliegie, ravanelli, spinaci e pomodori. Non solo idratano ma, come anticipato, offrono una ricarica di benessere a base di sali minerali e vitamine e per questo è importante introdurli all'interno della dieta quotidiana.

Impostare un promemoria o scaricare una app

Impostare la sveglia del proprio smartphone potrebbe rsultare di grande aiuto, in particolare se idratarsi correttamente non rientra tra le abitudini quotidiane. Si può inserire un promemoria che possa rammentare il tutto con scadenze precise, oppure si può decidere di scaricare un'app specifica perfetta per ricordarci di bere acqua. Non solo, questa può essere utile per calcolare anche il quantitativo assunto e il fabbisogno quotidiano da raggiungere in base alle singole necessità.

Bere mentre ci si allena

Bere un po' per volta è importante, per favorire la giusta idratazione senza sovraccaricare i reni. In particolare quando si fa sport e quindi si perde molta acqua attraverso il sudore. Potrebbe essere di grande aiuto tenere a portata di mano una borraccia con acqua, anche aromatizzata, da assumere poco per volta durante l'allenamento. Bere acqua durante lo sport contrasta la distratazione tipica della fase attiva, data dalla sudorazione e che può impattare sulla resa della prestazione stessa.

Bere in modo consapevole e senza fretta

Abbiamo visto che idratarsi è importante, ma è importante farlo nel modo giusto distribuendo il tutto durante l'arco della giornata. Ad esempio è buona usanza bere apena svegli, magari acqua e limone, con l'aggiunta di zenzero, per un buon effetto detox sin dal primo mattino perché aiuta a sgonfiare e a diluire le aggregazioni di sali minerali nei reni favorite dagli acidi. Una routine da mettere in pratica anche prima di andare a letto, sorseggiando acqua aromatizzata al limone. Inoltre è importante bere tutto il giorno sorseggiando con calma, così ma mantenere l'idratazione costante e diluita nel tempo. Senza dimenticare di bere un bicchiere d'acqua prima di ogni pasto, e uno ogni ora durante il periodo del lavoro. Un meccanismo che può trasformarsi in routine quotidiana offrendo benefici costanti all'organismo, con effetti positivi immediati a partire dalla riduzione della ritenzione idrica.