Bouncy Skin, la nuova tendenza skin care direttamente dalla Corea

La bouncy skin è una nuova tendenza in materia di skin care quotidiana dalle origini coreane. Molto in voga durante il periodo estivo quando si tende a fare ricorso a meno make up a causa del caldo. In questa stagione la pelle infatti necessita di più freschezza e luminosità.

Che cos’è la bouncy skin

Letteralmente il termine “bouncy skin” sta per "pelle rimbalzante". Fa riferimento a una pelle più soda e più tonica. È indicata a chi ha la pelle grassa o mista. Il suo obiettivo è quello di creare un effetto luminoso senza precedenti oltre a dar vita ad un filler al naturale.

La bouncy skim agisce proprio in quei punti della pelle del viso che con l’avanzare dell’età, già a partire dai trentacinque anni in poi tendono a perdere collagene ed elastina. Quest’ultime sono delle sostanze importantissime per la salute e la cura dell’epidermide. Quando si riducono creano una indubbia perdita di volume oltre e la comparsa delle rughe oltre al colorito spento e poco omogeno.

Come agisce la bouncy skin

Questa nuova tendenza della skin care tende a idratare in profondità la pelle per riempire e stimolare in maniera naturale la produzione di collagene. Solitamente è costituita da prodotti ricchi di peptidi e collagene che rimpolpano le zone della pelle e che tendono a risentirne dell’invecchiamento cellulare e dell’azione dei radicali liberi. Si annoverano per questa pratica tutti quei prodotti ricchi di integratori specifici di vitamina C e acido iarulonico.

Quest’ultimo in particolare serve per migliorare efficacemente la sintesi del collagene e dell’elastina contribuendo a ristrutturare la pelle e donandole un tono visibilmente più levigato. Le ceramidi che sono delle molecole lipidiche aiutano a trattenere meglio l’acqua nella struttura cutanea per mantenerla idratata, più a lungo. Un altro ingrediente protagonista di questa skin routine è il retinolo, una forma solubile di vitamina A che accelera il ricambio cellulare in modo da prevenire la comparsa delle rughe, macchie e imperfezioni.

La combinazione con il massaggio gua-sha

Ad aumentare l’efficacia di questi ingredienti preziosi ci pensano degli specifici massaggi stimolanti. Tra di essi noto è il massaggio gua sha che affonda le sue origini nella medicina cinese. Viene attuato utilizzando una pietra liscia che aiuta a stimolare efficacemente il microcircolo e il collagene.

Ha un effetto drenante e tonificante che aiuta ad assorbire al meglio i principi attivi dei prodotti utilizzati durante la skin care routine. Eseguito con una certa costanza migliora il colorito del viso e riduce occhiaie e borse. Va eseguito prima dell’utilizzo dei prodotti per la bouncy skin care proprio per preparare al meglio l’epidermide.

La bouncy skin combinata con un’alimentazione sana caratterizzata da alimenti ricchi sostanze antiossidanti, vitamina

C, A ed E risulta un rimedio a lungo termine per contrastare le imperfezioni, i segni del tempo e dello stress, dell’inquinamento atmosferico sulla pelle del viso oltre ad essere un modo speciale per prendersi cura di sé.