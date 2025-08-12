Bouncy Skin, la nuova tendenza skin care direttamente dalla Corea

La bouncy skin è una nuova tendenza in materia di skin care quotidiana dalle origini coreane. Molto in voga durante il periodo estivo quando si tende a fare ricorso a meno make up a causa del caldo. In questa stagione la pelle infatti necessita di più freschezza e luminosità.
Che cos’è la bouncy skin
Letteralmente il termine “bouncy skin” sta per "pelle rimbalzante". Fa riferimento a una pelle più soda e più tonica. È indicata a chi ha la pelle grassa o mista. Il suo obiettivo è quello di creare un effetto luminoso senza precedenti oltre a dar vita ad un filler al naturale.
La bouncy skim agisce proprio in quei punti della pelle del viso che con l’avanzare dell’età, già a partire dai trentacinque anni in poi tendono a perdere collagene ed elastina. Quest’ultime sono delle sostanze importantissime per la salute e la cura dell’epidermide. Quando si riducono creano una indubbia perdita di volume oltre e la comparsa delle rughe oltre al colorito spento e poco omogeno.
Come agisce la bouncy skin
Questa nuova tendenza della skin care tende a idratare in profondità la pelle per riempire e stimolare in maniera naturale la produzione di collagene. Solitamente è costituita da prodotti ricchi di peptidi e collagene che rimpolpano le zone della pelle e che tendono a risentirne dell’invecchiamento cellulare e dell’azione dei radicali liberi. Si annoverano per questa pratica tutti quei prodotti ricchi di integratori specifici di vitamina C e acido iarulonico.
Quest’ultimo in particolare serve per migliorare efficacemente la sintesi del collagene e dell’elastina contribuendo a ristrutturare la pelle e donandole un tono visibilmente più levigato. Le ceramidi che sono delle molecole lipidiche aiutano a trattenere meglio l’acqua nella struttura cutanea per mantenerla idratata, più a lungo. Un altro ingrediente protagonista di questa skin routine è il retinolo, una forma solubile di vitamina A che accelera il ricambio cellulare in modo da prevenire la comparsa delle rughe, macchie e imperfezioni.
La combinazione con il massaggio gua-sha
Ad aumentare l’efficacia di questi ingredienti preziosi ci pensano degli specifici massaggi stimolanti. Tra di essi noto è il massaggio gua sha che affonda le sue origini nella medicina cinese. Viene attuato utilizzando una pietra liscia che aiuta a stimolare efficacemente il microcircolo e il collagene.
Ha un effetto drenante e tonificante che aiuta ad assorbire al meglio i principi attivi dei prodotti utilizzati durante la skin care routine. Eseguito con una certa costanza migliora il colorito del viso e riduce occhiaie e borse. Va eseguito prima dell’utilizzo dei prodotti per la bouncy skin care proprio per preparare al meglio l’epidermide.
La bouncy skin combinata con un’alimentazione sana caratterizzata da alimenti ricchi sostanze antiossidanti, vitaminaC, A ed E risulta un rimedio a lungo termine per contrastare le imperfezioni, i segni del tempo e dello stress, dell’inquinamento atmosferico sulla pelle del viso oltre ad essere un modo speciale per prendersi cura di sé.