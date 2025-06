Skincare coreana: gli step adatti anche per le donne over

Diffusasi qualche tempo fa in Europa come una moda, oggi è invece diventata un vero e proprio rituale di bellezza. Stiamo parlando della skincare coreana o altrimenti definita beauty routine in dieci step. Questo, infatti, è il numero dei cosmetici che devono essere applicati ogni giorno per avere una pelle sana e luminosa a tutte le età. Anche le donne over possono sperimentare i suoi benefici. Quali passaggi, dunque, prevede la skincare coreana ed è necessario molto tempo per praticarla? Scopriamolo insieme.

La skincare coreana ieri ed oggi

La skincare coreana ha origini molto antiche. Secondo alcune fonti è possibile trovare testimonianze della stessa già a partire dal 57 avanti Cristo. I coreani hanno un'idea di bellezza differente dalla concezione europea. Per loro, infatti, l'aspetto esteriore di una persona riflette la sua interiorità. Prendersi cura del viso e del corpo significa donare benessere alla propria essenza.

Per i coreani la beauty routine è uno stile di vita e pertanto riservano alla pelle attenzioni speciali. Non solo si riparano costantemente dal sole con gli ombrellini, ma utilizzano altresì cosmetici ricchi di ingredienti naturali. La ricerca della perfezione si traduce in una scelta quasi maniacale dei prodotti ideali che sono sempre frutto di sperimentazioni innovative nell'ambito della chimica cosmetica.

Gli step della skincare coreana

La skincare coreana si basa sul principio della stratificazione dei prodotti, il cosiddetto layering. Prima si applicano quelli più leggeri e acquosi, per poi terminare con i cosmetici maggiormente densi. In tutto sono dieci i passaggi da ripetersi mattina e sera.

Ma attenzione. Essi variano nella quantità a seconda della tipologia della propria pelle e delle sue esigenze specifiche. Inoltre potrebbe essere necessaria una sola applicazione al giorno.

Un aspetto fondamentale di questa beauty routine a cui le donne coreane dedicano circa quindici minuti è la stesura di ogni prodotto con le mani, senza l'utilizzo di dischetti di cotone, di spugnette o di altri elementi. Gli step sono i seguenti:

Olio detergente Detergente schiumogeno Esfoliante Tonico Essenza Siero Maschera in tessuto Contorno occhi Crema Protezione solare.

Primo step: l'olio detergente

Un detergente oleoso serve per eliminare il trucco e le impurità. Applicato sulla pelle asciutta, va massaggiato con movimenti circolari, insistendo sulla zona T dove solitamente si concentrano le imperfezioni. Si rimuove con acqua tiepida.

Secondo step: il detergente schiumogeno

La cosiddetta doppia detersione si conclude con un detergente schiumogeno leggero (è ottima la mousse) che oltre ad eliminare i residui dell'olio detergente, rimuove anche le cellule morte. In questo modo si effettua una pulizia più profonda, ma pur sempre delicata.

Terzo step: l'esfoliante

L'esfoliazione coreana prevede l'utilizzo di peeling enzimatici al posto dei classici scrub con i granuli. Ma attenzione a non farla tutti i giorni, a maggior ragione se si ha una pelle sensibile. Si rischia, infatti, di irritare la cute o di far aumentare la produzione di sebo. Una volta a settimana è la cadenza ideale.

Quarto step: il tonico

La fase dell'idratazione inizia con il tonico che deve essere picchiettato sul viso in piccole dosi (poche gocce). La sua funzione è quella di riequilibrare il ph della pelle. In commercio esistono anche i face mist, ovvero tonici che si possono vaporizzare più volte nel corso della giornata.

Quinto step: l'essenza

Chiamato anche essence, è un cosmetico liquido e dalla consistenza gelatinosa. Ricco di principi attivi differenti a seconda delle esigenze della cute, esso serve a preparare la pelle a ricevere i trattamenti successivi.

Sesto step: il siero

Il siero rafforza gli effetti dell'essenza. Anch'esso ha una texture leggera che si assorbe in fretta. Lo si sceglie in base alle problematiche della cute. Esistono sieri opacizzanti, idratanti, anti macchie e anti rughe.

Settimo step: la maschera in tessuto

Le maschere in tessuto, funzionali e imbevute di sieri, sono facili da usare. Una volta rimosse, il prodotto non deve essere sciacquato, ma va massaggiato fino al suo completo assorbimento. Anche la maschera, come il peeling enzimatico, è bene farla non più di due volte a settimana.

Ottavo step: il contorno occhi

Prodotto indispensabile per idratare e prevenire occhiaie e rughette, si applica con movimenti delicati e facendo un lieve massaggio. Oggi sono molto diffusi anche i patch occhi che si utilizzano come allo stesso modo della maschera.

Nono step: la crema

Idrata, previene la formazione delle rughe, dona lucentezza. La crema ideale si sceglie anche tenendo conto della tipologia della cute. Texture più corpose sono ideali per pelli secche. Le consistenze in gel, invece, sono alleate delle pelli miste e/o grasse.

Decimo step: la protezione solare

La protezione solare, che ricordiamo non va applicata anche la sera, è un

prodotto indispensabile per le donne coreane. Inserita spesso nel fondotina o nella bb cream, essa previene icausati dai raggi UV come macchie e invecchiamento precoce.

