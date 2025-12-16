Capelli, come fare lo shampoo "sandwich" consigliato dagli hair stylist per farli brillare

Quando i capelli risultano messi a dura prova a causa di trattamenti troppo aggressivi necessitano di una detersione più profonda e accurata come quella della tecnica dello “shampoo sandwich”. È molto usata nei saloni newyorkesi e nell’ultimo periodo si sta molto diffondendo anche sui social, in particolare tra le beauty addict di Tik Tok. È un vero e proprio rituale di benessere che permette di tutelare la salute della chioma in fase di lavaggio.

Come fare lo shampoo sandwich: i consigli degli hair stylist

Gli esperti di hair style utilizzano questa tecnica per massimizzare la tenuta del colore e quindi mantenerlo brillante, più a lungo. La regola principale è quella di inserire l’utilizzo dello shampoo in due specifiche fasi. Per concretizzare questa tecnica occorre prima di tutto applicare in modo uniforme un trattamento haircare sui capelli bagnati: si può optare per un balsamo intensivo o una maschera idratante. L’applicazione va fatta in modo uniforme dalle radici elle punte.

Dopo averlo tenuto in posa per qualche minuto il trattamento haircare nutritivo va risciacquato con abbondante acqua per rimuoverne tutti i residui. Solo dopo averlo sciacquato si può applicare lo shampoo. Dopo il risciacquo il trattamento nutritivo va riapplicato di nuovo su tutte le lunghezze.

I risultati del trattamento: capelli morbidi e setosi

Questa tecnica consente prima dello shampoo di creare una sorta di scudo protettivo che nutre in profondità la chioma. Serve infatti a prevenire l’inaridimento dei capelli prima dell’utilizzo dello shampoo. Applicare invece il trattamento nutriente o balsamo per la seconda volta dopo lo shampoo dona elasticità alla fibra capillare.

Rende i capelli visibilmente più morbidi e setosi. È consigliato soprattutto a chi ha i capelli trattati e ai capelli ricci che tendono a seccarsi e che hanno quindi bisogno di una detersione mirata e un’idratazione più profonda. Serve per pulire più a fondo i capelli soprattutto quelli lunghi che hanno particolari esigenze.

Per quali tipi di capelli è consigliato

Come risultato di questa tecnica che sta letteralmente spopolando i capelli risulteranno più leggeri, nutriti e morbidi al tatto e a prova di qualsiasi colorazione o trattamento. È un risultato che piace molto agli esperti di hair style perché risulta bilanciato.

Il trattamento intensivo o balsamo usato due volte prima e dopo lo shampoo protegge maggiormente il capello da eventuali rotture durante il lavaggio soprattutto perché bagnati i capelli sono