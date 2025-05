Over, 3 maschere per capelli Fai da te

Capelli tonici, lucenti e morbidi grazie alle maschere Fai da Te create con prodotti naturali. L'ideale per nutrire e idratare anche la capigliatura over. Con il trascorrere degli anni il corpo subisce una serie di cambiamenti, come la stessa capigliatura che risulta più fragile, delicata e spenta. Gli over più attenti sono consapevoli delle cure e delle attenzioni che i capelli richiedono, della loro fragilità e la predisposizione alle rotture. Mentre il cuoio capelluto risulta più secco, meno idratato, e la chioma più delicata.

Prestare maggiore cura ai capelli è il modo migliore per rallentare il percorso di invecchiamento, e magari con il supporto di preparati e prodotti naturali. Un esempio sono proprio le maschere realizzate con le proprie mani, facili, veloci e del tutto naturali.

Over e capelli, cosa succede

La capigliatura degli over subisce l'avanzare del tempo, un percorso lento che inizia intorno ai 40 anni ed è frutto di innumerevoli cambiamenti che il corpo affronta. Ad esempio la riduzione della presenza del sebo sul cuoio capelluto, che rende la cute e i capelli più secchi e meno idratati. Il collagene scarseggia e la fibra capillare appare più delicata, predisposta alla rottura. Si ha un rallentamento della crescita dei capelli, favorita da una diminuzione della produzione di estrogeni e uno stop alla produzione di melanina, con un aumento della presenza dei capelli bianchi.

La chioma over può così risultare più spenta, fragile, diradata, facile alla rottura o alla caduta. Inoltre l'impiego di prodotti aggressivi può indebolire la struttura del capello al pari di una scelta errata della spazzola, oltre a lavaggi troppo ravvicinati. Per questo è importante correre ai ripari coccolando e curando i capelli con prodotti naturali, partendo da una serie di maschere create con prodotti senza additivi e facili da recuperare. Una scelta perfetta per nutrire sia i capelli che la cute stessa.

Over, maschere per capelli: come agiscono

Ogni occasione è buona per poter utilizzare una maschera per capelli, l'ideale per nutrire e idratare i capelli e la cute del cuoio capelluto. Meglio ancora se realizzate personalmente mescolando ingredienti naturali che possono rendere la capigliatura più forte e tonica, rivitalizzandola e migliorandone la salute. I capelli appaiono più luminosi, morbidi e setosi, perché la maschera aiuta a prevenire la classica secchezza da trattamenti aggressivi o da agenti atmosferici. Preparare una maschera per capelli è facile e veloce, e consente di scegliere gli ingredienti migliori per la propria pelle e capigliatura senza la presenza di sostanze dannose. Tre soluzioni per una hair care sana ed efficace.

Maschera alla banana

Una ricetta semplice e veloce basta procurare una banana matura da schiacciare in una ciotola, con una forchetta, fino a ottenere una purea morbida. Mescolando il tutto con un cucchiaio di miele. Appena il composto sarà pronto si potrà applicare sulla capigliatura umida, distribuendolo in modo uniforme con maggiore attenzione per le lunghezze. Si lascia agire per circa trenta minuti, per poi eliminare il tutto con acqua e uno shampoo leggero. Il composto migliora la struttura del capello, lo idrata e nutre, e gli antiossidanti presenti contrastano gli effetti dei radicali liberi, inoltre è un toccasana per la cute della testa.

Maschera allo yogurt

Si crea mescolando un vasetto di yogurt bianco con un cucchiaio di miele, per poi applicarlo sulla capigliatura lasciandolo agire per trenta minuti. Si rimuove con acqua e uno shampoo leggero. Le proprietà naturali dello yogurt aiutano i capelli, riparandoli e nutrendoli, eliminando i nodi e rendendoli più morbidi. Un vero toccasana per una capigliatura rovinata da prodotti troppo aggressivi e per i capelli secchi e sciupati.

Maschera al miele e all'olio d'oliva

Per realizzare questa maschera si mescolano insieme un cucchiaio di miele e uno di olio d'oliva, creando un composto omogeneo da applicare sui capelli umidi. Dopo trenta minuti in posa si elimina il tutto con acqua tiepida e con uno shampoo leggero, la maschera aiuta i capelli perché il miele idrata e rigenera, mentre l'olio nutre e fortifica.

Qualche consiglio in più

Le maschere per i capelli si possono realizzare mescolando tantissimi ingredienti, ad esempio l'avocado con l'olio d'oliva che idrata a fondo, oppure l'olio di cocco perfetto per riparare le punte e annullare l'effetto crespo. Ma anche la combinazione uovo e miele è molto valida perché dona lucentezza e favorisce la crescita dei capelli. Ciò che conta è avviare una beauty routine per la propria capigliatura, non solo applicando maschere Fai da Te ma scegliendo prodotti naturali e delicati per la detersione. Riducendo al minimo la presenza di prodotti aggressivi o ricchi di additivi, che possono alterare la struttura della capigliatura.

Limitando i lavaggi a due appuntamenti settimanali e impiegando prodotti termoprotettori per non rovinarli durante l'asciugatura. Proteggendoli dagli agenti atmosferici e dal sole, in particolare in estate, e scegliendo con cura spazzole e pettini per evitarne la rottura. Anche l'alimentazione può dare una mano, per questo è bene scegliere cibi ricchi di vitamine, minerali e proteine per una capigliatura più forte e tonica, abbinata a una sana e valida idratazione.

La chioma risulterà più sana, viva e splendente. E per un risultato perfetto, in particolare per quanto riguarda taglio, piega e colorazione, chiedete supporto agli esperti di settore che potranno suggerire i prodotti più adatti e naturali.

Leggi anche: