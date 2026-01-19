Colesterolo alto, in quali casi può portare alla perdita della vista senza segnali d'allarme

L'accumulo di colesterolo nelle arterie (aterosclerosi) può anche causare danni agli occhi, in particolare causando xantelasmi sulla cornea, depositi di colesterolo visibili a occhio nudo. Il colesterolo è anche un fattore che contribuisce alla progressione della degenerazione maculare legata all'età (AMD).

Cos'è il colesterolo? Da dove proviene?

Il colesterolo è una sostanza grassa appartenente alla famiglia dei lipidi. È prodotto naturalmente dal fegato, ma è presente anche negli alimenti, in particolare nei prodotti di origine animale. Essenziale per l'organismo, ma livelli eccessivamente elevati nel sangue rappresentano un fattore di rischio per malattie cardiache e vascolari. A lungo termine, può portare a infarto del miocardio (attacco cardiaco), ictus o arteriopatia periferica.

Cosa sono il colesterolo LDL e HDL?

Il colesterolo HDL è quello che chiamiamo "colesterolo buono", contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo "cattivo" nel sangue ( colesterolo LDL ), che si deposita in alcuni tessuti, tra cui le arterie, formando placche adipose. Quindi, è principalmente l'eccesso di colesterolo "cattivo" che deve essere affrontato.

Come sapere se si ha un valore troppo alto di colesterolo?

Un esame del sangue a digiuno e un'analisi biologica possono rilevare l'ipercolesterolemia, cioè un eccesso di colesterolo "cattivo" (LDL) nel sangue.

Colesterolo alto, quando incide sulla vista

Il progressivo blocco dei piccoli vasi sanguigni o il rilascio di frammenti di placche aterosclerotiche nel flusso sanguigno può portare all'occlusione dell'arteria retinica centrale o di uno dei suoi rami, con conseguente riduzione della vista . Nella maggior parte dei casi, non ci sono segnali d'allarme e la perdita della vista è improvvisa. Anche la vena può occludersi, causando lo stesso danno. Uno studio irlandese del 2008 ha dimostrato che i soggetti con iperlipidemia erano a maggior rischio di soffrire di occlusione venosa retinica.

Un deposito bianco-giallo sulla cornea

Inoltre, sulla cornea dell'occhio può comparire un deposito bianco-giallastro di lipoproteine ​​che trasportano il colesterolo, una condizione nota come xantelasma. Questo deposito è un sintomo comune di ipercolesterolemia, ma non causa problemi alla vista. La presenza di xantelasma dovrebbe richiedere un esame oculistico completo.

Un altro rischio secondo gli esperti: la degenerazione maculare legata all'età (AMD)

È la principale causa di cecità negli adulti nei paesi industrializzati e colpisce la metà degli ultraottantenni. La visione centrale e la capacità di vedere i dettagli si deteriorano gradualmente (distorsioni, difetti del campo visivo), portando alla cecità.

Uno studio della Washington University School of Medicine di St. Louis (USA) ha dimostrato che con l'età l'accumulo di colesterolo porta alla crescita di nuovi vasi sanguigni, favorendo la progressione della degenerazione maculare senile (AMD).

Un altro studio condotto sui topi nell'aprile 2013 ha dimostrato che l'instillazione di un collirio anticolesterolo potrebbe indurre una diminuzione della crescita di vasi anomali e quindi ridurre la progressione della degenerazione maculare senile (AMD).

Più recentemente, uno studio dell'Inserm (National Institute of Health and Medical Research),ha ripreso questa idea, dimostrando che esistono geni coinvolti sia nel trasporto del colesterolo sia nell'insorgenza della degenerazione maculare senile (AMD) , confermando gli stretti legami tra questi due fenomeni.

Questo nuovo studio a cura di UCLA Health, dimostra che sono stati scoperti quali sono principali fattori di rischio della perdita della vista, oltre a

quelli già elencati e legati al colesterolo.

Come prevenire l'eccesso di colesterolo cattivo nel sangue?

Esistono alcune misure preventive che possono essere adottate quotidianamente per evitare un eccesso di colesterolo nel sangue e preservare il più possibile la salute degli occhi.