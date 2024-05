Collagene vegano: funziona davvero? I benefici (non solo per la pelle)

Ascolta ora: "Collagene vegano: funziona davvero? I benefici (non solo per la pelle)"

A cosa serve il collagene

Il collagene è una proteina preziosa che il nostro organismo produce naturalmente. Serve per donare elasticità svolgendo un’azione anti- aging.

È presente maggiormente nelle ossa, nei vasi sanguigni e nei tessuti connettivi. Prodotta dall’organismo umano e nel mondo animale. Esiste però una tipologia di collagene vegano che è un mix di aminoacidi e altre sostanze come peptidi di origine naturale e componenti biomimetici che hanno la capacità di stimolare nel proprio organismo la capacità di produrre collagene.

Uno studio pubblicato nel gennaio 2024 sul Journal of Functional Foods dimostra che il collagene vegano, quindi derivante da fonti vegetali è funzionale e benefico quanto quello marino e quello derivante da fonti animali.

Collagene vegano e collagene marino

Il collagene marino rispetto a quello vegano è derivante dalla cartilagine dei pesci e dai crostacei. Quello di origine animale invece si ricava dalle ossa e dalle carcasse dei bovini. La versione vegana è particolarmente indicata per chi principalmente segue una dieta di tipo vegano o per chi ha una pelle particolarmente sensibile.

Nel collagene vegano non c’è traccia del vero collagene perché i suoi ingredienti non sono altro che un boost di sintesi di collagene in cui vi è una tipologia di aminoacidi che sono simili a quelli presenti nel collagene di tipo 1, cioè quello prodotto naturalmente nel nostro organismo. Oltre agli aminoacidi troviamo altre sostanze che svolgono un’azione antiossidante come la vitamina C che contrasta la formazione dei radicali liberi e svolge un’azione riparatrice dai danni esterni provocati ad esempio dall’azione dei raggi ultravioletti. Tra le altre componenti che lo caratterizzano troviamo la vitamina A, la vitamina B, i carotenoidi, i folati, la niacina, la biotina, l’acido ialuronico, il resveratrolo, il rame e lo zinco. Sono tutti fitonutrienti che stimolano la produzione di collagene naturale dall’interno e svolgono un’azione protettiva e riparatrice delle cellule della pelle.

Come assumere collagene vegano

Il collagene vegano solitamente si trova sotto forma di integratori in polvere e compresse che si assumono per via orale. Esistono in commercio anche dei sieri di collagene vegano che vengono applicati direttamente sull’epidermide e penetrano efficacemente negli strati più profondi.

Quali sono i benefici del collagene vegano (non solo per la pelle)

Il collagene vegano aiuta a stimolare la produzione naturale di elastina nell’epidermide in modo da mantenerla elastica, morbida, liscia e giovane più a lungo. È un toccasana per i capelli perché riduce la loro caduta fortificandoli in profondità, stimolando la produzione di cheratina e rafforzando il bulbo pilifero. Indicato per chi ha capelli lunghi e per chi vuole contrastare la perdita di densità tipica dell’avanzare degli anni.

È molto consigliato alle donne in menopausa perché contrasta l’osteoporosi aumentando la densità ossea. Gli sportivi lo utilizzano per aumentare la massa muscolare e affrontare al meglio anche gli allenamenti più intensivi. Il collagene garantisce anche un corretto funzionamento degli organi.

A livello intestinale è valido per assorbire al meglio le sostanze nutritive che

apportiamo all’organismo attraverso l’alimentazione. Favorisce lada sostanze nocive per il fegato. A livello cerebrale previene molte patologie di tipo neurodegenerativo come l’Alzheimer.