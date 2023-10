Collagene per una pelle più giovane, cosa mangiare

Il sogno di tutte le donne è quello di mantenere la propria pelle giovane, più a lungo, grazie alla produzione di maggiore collagene.

Quest’ultimo non è altro che una proteina che consente a pelle e tessuti di mantenersi in splendida forma. Viene prodotta naturalmente dal nostro organismo e svolge un ruolo importante anche nel rafforzamento delle ossa, dei denti, dei muscoli, delle cartilagini e anche dei capelli.

Il collagene contrasta la formazione delle rughe contribuendo a rendere la pelle elastica e luminosa. Nella produzione di collagene svolgono un ruolo importante diverse cellule chiamate fibroblasti che preservano la salute delle fibre elastiche mantenendole efficienti. Invece le cellule osteoblasti e gli osteoclasti sono indispensabili per le ossa.

È possibile stimolare la produzione del collagene attraverso un regime alimentare anti aging ricco di alimenti contenenti sostanze antiossidanti, vitamina C, acidi grassi e omega 3 che prevengono la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e del conseguente stress ossidativo. Da evitare invece sono gli alimenti dolci pieni di zuccheri perché le molecole di zucchero responsabili della glicazione tendono ad attaccarsi alle fibre di collagene prodotto dal nostro organismo contribuendo ad indurirle. Di conseguenza la pelle tenderà ad essere meno elastica e meno tonica. Da consumare con moderazione anche le bevande alcoliche perché l’alcol riduce l’assorbimento dei livelli di vitamina A, velocizzando il processo di invecchiamento della pelle e riducendo la produzione di elastina.

Consigliate frutta, verdura e pesce

Via libera a merenda invece al consumo di frutta secca che contiene sali minerali preziosi e ai semi di chia, lino e girasole che costituiscono un’ottima prevenzione alle infiammazioni cutanee. La frutta che stimola molto la produzione di collagene sono i frutti rossi, in particolare i mirtilli che sono ricchi di flavonoidi, potenti antiossidanti che insieme all’acido silicio donano elasticità alla cute. Fonte di vitamine e minerali idratanti è l’uva. Preziosa è anche la papaya che grazie al suo contenuto di vitamine come quella C ed E contrasta la formazione delle rughe precoci. Consigliate sono anche le verdure e gli ortaggi che contengono carotene che è la fonte primaria della vitamina C che contrasta la formazione dei radicali liberi come peperoni rossi, carote, pomodori, patate dolci, zucca, lattuga, spinaci.

Anche gli acidi grassi e gli omega 3 contenuti nel salmone e nel pesce azzurro, nelle uova e nei fagioli rossi sono funzionali per la cura delle fibre elastiche della pelle. Lo stesso vale per alcune sostanze come la glicina, la lisina e l’idrossiprolina che compongono il collagene stesso e che troviamo nella carne di pollo e in quella di manzo.

