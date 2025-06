Cubetti di ghiaccio, ecco perché è meglio non mangiarli

Masticare cubetti di ghiaccio danneggia i denti perchè comporta il rischio di fratture, allentamento delle corone, ipersensibilità, dolore alla mascella e lesioni gengivali.

Questo impulso compulsivo, chiamato pagofagia , potrebbe essere un segno di carenza di ferro (anemia). Se lo stimolo diventa frequente, si raccomanda un controllo con gli esami ematochimici del sangue.

Quali sono i rischi per la salute dentale derivanti dal consumo di cubetti di ghiaccio?

Il bisogno compulsivo e irrefrenabile di mangiare cubetti di ghiaccio ha un nome: pagofagia . Appartiene a un disturbo alimentare più ampio chiamato pica o allotriofagia , che corrisponde al bisogno di ingerire sostanze commestibili o non commestibili (argilla, terra, riso crudo, pietre, chicchi di caffè). Nonostante possa sembrare innocua, la pagofagia, se ripetuta e consolidata nel lungo termine, presenta un certo numero di rischi per la salute orale , in particolare quella dentale.

Questa è una pessima idea per più motivi. La durezza del cubetto di ghiaccio comporta il rischio di rottura irreversibile di una parte del dente (smalto, dentina) o addirittura di una frattura più profonda. I denti più a rischio sono i canini e gli incisivi, il che può essere davvero dannoso dal punto di vista estetico.

Chi ha subito restauri dentali dovrebbe evitare questa cattiva abitudine perchè i compositi, amalgame, corone o faccette dentali possono staccarsi sotto la forza applicata.

Un rischio di shock termico per i nostri denti

Oltre al problema della durezza del cubetto di ghiaccio, anche il fattore termico rappresenta un rischio per i nostri denti. Il forte shock termico causato dal freddo applicato direttamente sul dente è dannoso per la polpa dentale , oltre alla spiacevole sensazione di ipersensibilità che può provocare.

La natura ripetuta di questa azione può anche causare o aggravare problemi alle articolazioni temporo-mandibolari (ATM), causando dolore e tensione muscolare. Infine, anche le gengive possono soffrire di pagofagia. Masticare cubetti di ghiaccio con bordi duri e talvolta spigolosi quando si rompono può irritare o danneggiare le gengive , causando microlesioni gengivali o persino retrazioni, con conseguente esposizione della radice del dente in bocca.

Pagofagia: mangiare cubetti di ghiaccio è segno di malattia?

Oltre alle conseguenze sulla salute di denti e gengive, la pagofagia (come la pica in generale) può essere un sintomo di carenza di ferro , nota anche come anemia sideropenica . Uno studio condotto a Réunion su 495 adulti sottoposti a infusione di ferro ha rivelato che il 13,7% dei partecipanti soffriva di pagofagia. Lo studio ha anche dimostrato che la pagofagia era più comune nelle giovani donne affette da carenza di ferro. Se l'irrefrenabile desiderio di mangiare cubetti di ghiaccio si manifesta improvvisamente, potrebbe essere opportuno effettuare una valutazione del ferro e se l'anemia viene confermata, generalmente scompare non appena si inizia l'integrazione di ferro.

Perché la carenza di ferro (anemia sideropenica) può causare pagofagia?

Diverse ipotesi potrebbero spiegare questo fenomeno.

La stimolazione cognitiva e neurologica: gli individui con carenza di ferro possono manifestare una riduzione della vigilanza, dell'attenzione e delle capacità cognitive. È stato osservato che masticare ghiaccio migliora temporaneamente la vigilanza , probabilmente stimolando il sistema nervoso simpatico attraverso l'effetto freddo locale in bocca. Questo "stimolo" sarebbe percepito come piacevole o addirittura necessario, da qui la ripetizione del comportamento.

Potrebbe esserci anche un legame tra la dopamina e il sistema di ricompensa . Poiché il ferro è un cofattore nella sintesi della dopamina , il neurotrasmettitore del piacere e della motivazione, una carenza potrebbe alterare il sistema di ricompensa e rendere determinati stimoli sensoriali più appaganti.

Infine, questo disturbo alimentare nelle persone carenti potrebbe essere spiegato dall'autoregolazione inconscia o dalla compensazione sensoriale delle carenze nutrizionali.

Quali sono i rischi associati al consumo di cubetti di ghiaccio durante la gravidanza?

La carenza di ferro è più frequente durante la gravidanza e può comportare gravi conseguenze per il feto, quindi la pagofagia che compare improvvisamente nella donna incinta deve allertare e indurre a effettuare un esame del sangue (NFS, ferritina , bilancio del ferro).

Mangiare cubetti di ghiaccio fa dimagrire?

Proprio come bere acqua, mangiare cubetti di ghiaccio può essere usato come soppressore dell'appetito da chi vuole perdere peso. Poiché l'acqua (e quindi i cubetti di ghiaccio) non forniscono calorie e aiutano a "riempire" lo stomaco, possono effettivamente ingannare la fame, ma solo temporaneamente. Non appena il liquido lascia lo stomaco, la fame ritorna. Mangiare cubetti di ghiaccio non fa dimagrire , quindi non ha senso farlo a questo scopo!

Come smettere di mangiare cubetti di ghiaccio?

Quando la pagofagia è un segno di carenza di ferro, regredisce spontaneamente dopo circa due settimane di integrazione con ferro. In assenza di carenza, la pagofagia può essere legata a stress , noia, disturbi sensoriali o semplicemente essere un'abitudine radicata difficile da abbandonare. Si possono quindi implementare strategie alternative per affrontare il problema.

Sostituire i cubetti di ghiaccio con ghiaccio tritato, o lasciarli sciogliere in bocca, è già meno dannoso per la salute dentale. È anche possibile sgranocchiare delle foglie di menta fresca congelate , molto meno aggressive per lo smalto, oppure delle piccole pastiglie di ghiaccio al mentolo senza zucchero.

Si può provare a tenere la bocca occupata in altri modi, ad esempio masticando una gomma senza zucchero o semi di finocchio.

Quando questa abitudine è legata allo stress, si possono identificare i fattori scatenanti emotivi e adottare

strategie di compensazione: respirazione profonda , pause sensoriali, meditazione o altre attività sostitutive.

Se nonostante tutto la pagofagia persiste, non esitate a parlarne con il vostro medico di base o con uno psicologo.