La gomma di mastice è un vero toccasana: come migliorare denti, cuore, intestino e prostata

Si tratta di una resina che viene ricavata dalle secrezioni del Pistacia lentiscus, albero caratteristico delle isole greche, in particolar modo di Chio, e possiede uno sconfinato numero di benefici per il nostro organismo ben noto dall'antichità: stiamo parlando della gomma di mastice, nota anche col nome di mastice di lentisco o lacrima di Chio, e per le sue caratteristiche ad oggi è considerato un "superfood".

Antiossidante naturale, esso ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche in grado di supportare la buona salute dei denti, del cuore, dell'intestino e persino della prostata, e per valutarne al meglio le capacità se ne devono assumere tra i 700 e i 2.800 milligrammi al giorno. Gli studi sui suoi benefici sono ancora in una fase iniziale, per cui per comprenderne al meglio la portata la sperimentazione andrà ampliata su un numero sempre maggiore di volontari, ma i segnali sono molto più che incoraggianti: a ciò si aggiunga che al momento non sono stati mai valutati effetti collaterali di alcun genere.

I test effettuati sugli animali rivelano la capacità della gomma di mastice di incidere sulla buona salute dell'intestino, riducendo i dolori addominali e le infiammazioni al loro insorgere: così tanto che la resina, dopo uno studio effettuato nel 2015, è stata inserita nella lista di rimedi naturali consigliati a pazienti affetti da patologie infiammatorie intestinali anche gravi come il morbo di Crohn.

I dati di una ricerca condotta nel 2010 hanno invece dimostrato l'importanza del ruolo di questa resina naturale nel contrastare l'azione dell'Helicobacter Pylori, patogeno che aggredisce lo stomaco e provoca infiammazioni e ulcere. Qualche beneficio è stato riscontrato anche nei pazienti che soffrono di reflusso gastroesofageo, bruciori di stomaco e indigestione. Al momento, tuttavia, nel nostro Continente l'utilizzo della lacrima di Chio è stato approvato esclusivamente proprio per le indigestioni.

Anche il nostro cuore potrebbe beneficiare dell'assunzione di questa sostanza, dato che i risultati in laboratorio hanno dimostrato la sua capacità di ridurre il colesterolo: secondo il dottor Jonathan Fialkow, ricercatore e vicedirettore del reparto di cardiologia del Miami Cardiac & Vascular Intstitue, ciò avviene per il fatto che la resina riesce ad attivare degli enzimi in grado di rimuovere il colesterolo dal sangue.

Anche i nostri denti possono beneficiare dei vantaggi del mastice di lentisco, dato che grazie alle sue proprietà antibatteriche pare in grado di aggredire e sconfiggere lo streptococcus mutans, batterio che causa la carie, e di contrastare l'insorgere di problemi gengivali: sarebbe quindi un ottimo alleato nella prevenzione, anche se occorrerebbe uno studio più ampio per cogliere appieno questo suo ennesimo beneficio.

Altre ricerche condotte sulla resina hanno dimostrato che la gomma mastice sia capace di arrestare le funzioni di uno specifico recettore degli androgeni che si ricollega all'insorgere del tumore alla prostata, riducendo il rischio di sviluppo della malattia.

In uno studio del 2007 sono state invece apprezzate le capacità della resina di ridurre l'attività di alcuni enzimi epatici dannosi, per cui anche il nostropotrebbe beneficiare dell'assunzione di questa preziosa sostanza.