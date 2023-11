Come riconoscere il diabete: i sintomi da non ignorare (dai più comuni a più rari)

Il diabete è una patologia metabolica caratterizzata da iperglicemia, ovvero un eccesso di glucosio nel sangue. Negli ultimi 30 anni la sua diffusione è aumentata in maniera esponenziale e, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo ne soffrirebbero circa 346 milioni di persone. Più dell'80% dei decessi correlati a questa malattia avvengono in Paesi a basso e medio reddito.

Ad essere colpiti dal diabete sono soprattutto gli adulti e il rischio di svilupparlo cresce considerevolmente nella fascia d'età compresa fra i 35 e i 40 anni. L'iperglicemia può dipendere da due alterazioni che, nella maggior parte dei casi, agiscono in sincronia:

Resistenza atipica dei tessuti all'azione dell' insulina

Progressivo e inarrestabile declino della capacità delle isole di Langerhans di produrre insulina.

Le cause del diabete

Secondo gli sudiosi il diabete è l'esito della combinazione di una serie di fattori genetici e ambientali. I primi forniscono una certa predisposizione a sviluppare il disturbo. I secondi, a loro volta, vanno a concretizzare tale predisposizione. Tra questi figurano:

L' obesità : l'incremento del peso corporeo si traduce in un aumento della sintesi dei trigliceridi che, essendo in eccesso, vanno ad accumularsi nelle cellule pancreatiche, rendendo così le stesse meno funzionali

: l'incremento del peso corporeo si traduce in un aumento della sintesi dei trigliceridi che, essendo in eccesso, vanno ad accumularsi nelle cellule pancreatiche, rendendo così le stesse meno funzionali La dieta ricca di zuccheri semplici : in un soggetto predisposto l'assunzione di troppi zuccheri limita la capacità delle cellule beta del pancreas di produrre insulina

: in un soggetto predisposto l'assunzione di troppi zuccheri limita la capacità delle cellule beta del pancreas di produrre insulina I livelli di colesterolo HDL uguali o inferiori a 35 mg/ml

uguali o inferiori a 35 mg/ml I livelli di trigliceridi uguali o superiori a 250 mg/ml

uguali o superiori a 250 mg/ml L' età avanzata

L' ipertensione

La sedentarietà.

I sintomi più comuni del diabete

A differenza del diabete di tipo 1, la sintomatologia di quello di tipo 2 esordisce molto lentamente e per manifestarsi può impiegare anche anni. In alcuni pazienti i segni clinici possono essere molto lievi, dunque difficilmente inquadrabili in una diagnosi precisa. I sintomi più comuni includono:

Astenia , ovvero stanchezza ricorrente

, ovvero stanchezza ricorrente Poliuria , cioè necessità di urinare spesso

, cioè necessità di urinare spesso Polidipsia , ossia intenso senso di sete

, ossia intenso senso di sete Polifagia , ovvero forte appetito

, ovvero forte appetito Cefalea

Tendenza a sviluppare infezioni

Visione offuscata.

Purtroppo le complicanze sia acute che a lungo termine del diabete sono frequenti. Tra le prime la più significativa è il cosiddetto coma non chetosico, una condizione grave e spesso fatale. Le seconde, invece, consistono in alterazioni a carico dei grossi vasi sanguigni arteriosi e dei capillari. Ne derivano diversi disturbi, come le malattie cardiovascolari, la cataratta, la nefropatia e l'ulcera diabetica.

I sintomi meno comuni del diabete

Non tutti coloro a cui viene diagnosticato il diabete manifestano la sintomatologia classica che abbiamo elencato nel paragrafo precedente. Esistono, infatti, sintomi meno comuni apparentemente innocui o riconducibili ad altre problematiche. In realtà la loro persistenza deve sempre destare sospetto e va quindi indagata in maniera approfondita. Attenzione a:

prurito diffuso : quando i livelli del glucosio sono in picchiata, la pelle può risentirne ed irritarsi. In particolare il prurito è avvertito a livello di mani, braccia, gambe e piedi;

: quando i livelli del glucosio sono in picchiata, la pelle può risentirne ed irritarsi. In particolare il prurito è avvertito a livello di mani, braccia, gambe e piedi; russamento : secondo la scienza questo disturbo predisporrebbe alla comparsa del diabete. Infatti nei soggetti che ne soffrono l'entrata dell'ossigeno nei polmoni è ostacolata. Di conseguenza, la catena metabolica del glucosio si interrompe e i livelli di quest'ultimo possono crescere nel tempo;

: secondo la scienza questo disturbo predisporrebbe alla comparsa del diabete. Infatti nei soggetti che ne soffrono l'entrata dell'ossigeno nei polmoni è ostacolata. Di conseguenza, la catena metabolica del glucosio si interrompe e i livelli di quest'ultimo possono crescere nel tempo; forfora e cuoio capelluto secco : l'organismo cerca di contrastare l'iperglicemia eliminando l'eccesso di zuccheri attraverso le urine. Questo meccanismo naurale, a volte, può dar luogo a disidratazione di diverse aree del corpo, soprattutto del cuoio capelluto. La secchezza si concretizza con la comparsa di abbondante forfora;

: l'organismo cerca di contrastare l'iperglicemia eliminando l'eccesso di zuccheri attraverso le urine. Questo meccanismo naurale, a volte, può dar luogo a disidratazione di diverse aree del corpo, soprattutto del cuoio capelluto. La secchezza si concretizza con la comparsa di abbondante forfora; problemi di udito: livelli molto elevati di glucosio possono danneggiare e alterare il funzionamento dei nervi e dei vasi sanguigni dell'orecchio interno. Il paziente accusa allora ipoacusia.

