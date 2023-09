Diabete in estate, dieci aspetti da non sottovalutare

Il diabete è una patologia metabolica caratterizzata da iperglicemia, ovvero da un eccesso di zuccheri nel sangue. Negli ultimi 30 anni la sua diffusione è cresciuta in maniera esponenziale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, ad esserne colpiti sono circa 346 milioni di individui soprattutto adulti e di età compresa fra i 35 e i 40 anni.

Esistono due tipologie di diabete: il tipo 1 e il tipo 2. Il primo, un disturbo autoimmune, è l'esito di un malfunzionamento del sistema immunitario che riconosce come estranee le cellule beta pancreatiche delle isole di Langerhans e, di conseguenza, le distrugge. Il secondo, invece, può essere causato da un deficit di secrezione di insulina o da una resistenza dei tessuti all'azione della stessa.

Le cause del diabete

Attualmente le cause del diabete di tipo 1 non sono ancora note con certezza, tuttavia gli specialisti ritengono che la sua insorgenza sia favorita da una serie di fattori, in particolare la predisposizione genetica. Non a caso la malattia coinvolge più di 50 geni la cui localizzazione e combinazione determina la classificazione del disturbo in dominante, recessivo e intermedio.

Attenzione poi all'azione dei cosiddetti Coxsackie virus e alla somministrazione di alcuni farmaci come la streptozotocina, un antibiotico e chemioterapico impiegato nella lotta contro il tumore al pancreas.

A incrementare la possibilità di comparsa del diabete di tipo 2, invece, sono altri fattori. Tra questi si ricordino l'età avanzata, la sedentarietà, l'obesità, una dieta ricca di zuccheri semplici, livelli di colesterolo HDL uguali o inferiori a 35 mg/ml e livelli di trigliceridi uguali o superiori a 250 mg/ml.

Estate e diabete

Tenere sotto controllo il diabete spesso non è semplice ma in estate i problemi di gestione aumentano. Secondo Barbara Predieri, Professoressa associata dell'Università di Modena e di Reggio Emilia e dell'Unità Operativa Complessa di Pediatria del Policlinico di Modena, a influenzare negativamente la vita dei diabetici è il caldo.

Le alte temperature, infatti, possono influenzare il metabolismo e l'assorbimento dell'insulina. Una ridotta efficacia di quest'ultima è determinata dalla maggiore sudorazione e da un conseguente aumento del pericolo di disidratazione. Ma non si devono però dimenticare altri aspetti che incidono sull'andamento della patologia, come lo stress e il cambio di abitudini a tavola, di orari e di attività sportive praticate.

«È importante - afferma Predieri - conoscere tutti gli elementi perturbanti per poter intervenire preventivamente, soprattutto durante la pausa estiva. Oggi l'uso della tecnologia consente di ottenere un miglior controllo glicemico e permette di prendere decisioni più consapevoli sulla gestione del diabete. Ci si può così godere le vacanze in maniera sicura e quasi senza pensieri».

I dieci aspetti da non sottovalutare

Sono dieci i fattori che, a detta di Barbara Predieri, rendono complicata la gestione del diabete, in particolare quello di tipo 1: