A che ora fare attività fisica per dimagrire di più? Lo svela la scienza

Forse in pochi lo sanno ma gli orari della giornata non sono tutti uguali per quanto riguarda il perdere peso: infatti, secondo uno studio da poco pubblicato sulla rivista scientifica Obesity, per dimagrire e rimettersi in forma bisognerebbe praticare attività fisica in una fascia d'orario della giornata ben precisa.

Cosa dice lo studio

Chi decidesse di fare attività fra le 7 e le 9 del mattino riuscirebbe a ottenere risultati migliori rispetto a tutte le altre fasce della giornata: per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno studiato i dati di oltre 5mila persone dal 2003 al 2006 che sono confluiti nel database di un programma di ricerca degli Stati Uniti che valutava lo stato di salute complessivo sia dei più piccoli ma anche degli adulti. I gruppi sono stati divisi in tre fasce orarie della giornata: chi si allenava la mattina, chi il pomeriggio e chi la sera. Ebbene, l'associazione tra il dimagrimento e l'orario di allenamento era più forte tra coloro che si allenavano al mattino. Non solo, ma i benefici erano anche alimentari dal momento che i fan dell'attività fisica mattutina mangiavano in maniera migliore degli altri assumendo anche le giuste calorie oltre ad avere una vita più attiva e meno sedentaria.

" Si tratta di una ricerca nuova, entusiasmante e coerente con un consiglio che viene comunemente dato per raggiungere gli obiettivi dell'esercizio fisico, ovvero programmare gli allenamenti al mattino, prima delle e-mail, delle telefonate o delle riunioni, che potrebbero distrarre ", ha affermato Rebecca Krukowski, psicologa clinica esperta in gestione comportamentale del peso e docente all'Università della Virginia.

Quel che ancora non si conosce, però, è il motivo per cui la stessa tipologia di allenamento effettuata al mattino dia questi risultati, migliori, rispetto alle altre fasce orarie. " Per esempio, chi si esercita regolarmente al mattino potrebbe avere orari più prevedibili, meno probabilità di fare turni al lavoro e meno responsabilità di tipo assistenziale nei confronti di altre persone che impediscono l'esercizio mattutino", ha aggiunto la studiosa. L'importanza di avere orari definiti potrebbe influire sul peso (e quindi sul dimagrimento) che in questo studio non è stato valutato ma potrebbero intervenire anche altri fattori quali la qualità e la durata del sonno oltre ai livelli di stress. Per indagare queste cause, quindi, saranno necessari altre ricerche anche se una prima risposta, importante, c'è stata: chi si allena al mattino può ottenere risultati migliori rispetto ad altri orari nell'arco delle 24 ore.

Cosa succede nei week-end

Parallelamente, un'altra ricerca sull'attività fisica legata allo stare in forma e al dimagrimento ha messo in luce che coloro i quali hanno tempo di allenarsi soltanto nel fine settimana possono ottenere gli stessi risultati di chi si allena costantemente, anche quattro volte la settimana, andando in palestra. Lo studio, pubblicato su Jama, ha messo in luce questo aspetto dopo aver esaminato i dati di 90mila partecipanti per sei anni. Nel caso specifico, ci si è basati sugli eventi avversi che riguardavano l'eventuale insorgenza di ictus e malattie cardiovascolari: sia che ci si allenasse durante i giorni della settimana che concentrando tutti gli sforzi sabato e domenica, questi eventi avversi diminuivano allo stesso modo del 20-40% ottenendo più o meno gli stessi benefici.