Disinfettare le vie urinarie: 8 integratori per il tuo benessere

Prevenire problematiche alle vie urinarie è molto importante per il benessere dell'intero organismo, evitando così fastidi e dolori che potrebbero davvero limitare la qualità della vita quotidiana. Purtroppo, infezioni e altri disturbi alle vie urinarie sono frequenti e colpiscono entrambi i sessi, seppur con un'incidenza maggiore tra le donne. E si possono ripresentare nel tempo, se non curati adeguatamente, per questo è utile adottare alcune misure che ne possono limitare la comparsa: l'impiego di abiti e biancheria morbida, l'utilizzo di detergenti specifici e rispettosi del pH, una corretta e sana idratazione.

Ma contrastare infiammazioni e infezioni è facile anche con l'aiuto degli integratori, prodotti da assumere sempre su consiglio del medico di fiducia. Su Amazon è possibile approfittare di molti integratori in sconto, per farne scorta in modo facile e veloce.

Y Protect UTI, un alleato contro la cistite e le infezioni urinarie

A base di uva ursina, mirtillo rosso, pilosella e probiotici, Y Protect ‒ UTI è un valido integratore alimentare utile per contrastare le infezioni del tratto urinario. Di grande supporto contro la cistitie, il prodotto - peraltro vegano - favorisce la diuresi così da agevolare l'eliminazione degli agenti patogeni attraverso la minzione. Riequilibrando al contempo anche la flora batterica, grazie alla presenza dei probiotici.

Scegliendo l'acquisto periodico, su Amazon ci si può avvalere di uno sconto interessante

Scopri l'offerta su Amazon

Equilibra Urenelle Cranberry, mirtillo rosso per il benessere

Un toccasana per la salute è l'integratore Equilibra Urenelle Cranberry, a base di mirtillo rosso e D-mannosio. Disponibile in comode bustine monodose da sciogliere direttamente in bocca, contribuisce ad agevolare la funzionalità delle vie urinarie, drenando al contempo i liquidi in eccesso.



Con un acquisto periodico ci si può avvalere di un valido sconto.

Scopri l'offerta su Amazon

Cistiflor, l'alleato contro le infezioni

Per un'azione di contrasto contro le cistiti, la candida e le infiammazioni delle vie urinarie, Cistiflor è l'integratore naturale a base di mirtillo rosso, D-mannosio e semi di pompelmo. Dona sollievo in caso di dolore, irritazione e bruciore, riducendo lo stimolo continuo della minzione. Tutto merito del già citato mirtillo rosso, protettore delle pareti della vescica, e del D-mannosio, in grado di limitare la proliferazione di batteri. I semi di pompelmo, nel frattempo, assicurano un'azione antibatterica del tutto naturale.

L'acquisto periodico offre la possibilità di approfittare di un interessante sconto.

Scopri l'offerta su Amazon

Cysti Aid Vegavero Complex, la forza degli ingredienti naturali

Cysti Aid Vegavero Complex offre un mix naturale e vegano per le vie urinarie ed è a base di D-mannosio, mirtillo rosso, uva ursina, semi di pompelmo e ortica. Un toccasana per contrastare le infiammazioni, riducendo anche fastidio e bruciore. Senza additivi e del tutto naturale, la presenza del D-mannosio estratto dal mais lo trasforma in un prodotto perfetto anche per le persone diabetiche e quelle allergiche ai salicilati.



Scegliendo l'acquisto periodico, su Amazon si ha diritto a un valido sconto.

Scopri l'offerta su Amazon

Prostamol, sollievo per prostata e vie urinarie

Disponibile in capsule morbide, Prostamol è un utile per preservare la salute della prostata, proteggendo il benessere delle vie urinarie. L'integratore naturale contiene Serenoa repens, nota anche come palmetto seghettato: si tratta di una palma nana, tipica delle zone costiere a clima subtropicale, conosciuta per le sue proprietà benefiche per la prostata. Le sue bacche sono ricche di acidi grassi e fitosteroli: puro benessere per le vie urinarie.



L'acquisto periodico del prodotto assicura su Amazon uno sconto interessante

Scopri l'offerta su Amazon

Prostanidine, riequilibrio del sistema ormonale

Prostanidine 330 è un integratore alimentare naturale a base di Serenoa repens, Betasitosterolo e acidi grassi, pensati per il benessere della prostata. Inoltre la Serenoa repens è anche in grado di favorire il riequilibrio del sistema ormonale, un buon drenaggio dei liquidi in eccesso e di contrastare l'alopecia. La salute delle vie urinarie è agevolata anche dagli altri ingredienti, che permettono un regolare svuotamento della vescica.



Scegliendo un acquisto periodico, su Amazon ci si può avvalere di un piccolo sconto.

Scopri l'offerta su Amazon

Vitarmonyl Prostata, tanta salute dai semi di zucca

Un prodotto consigliato per gli over 50, Vitarmonyl Prostata Complex giunge in supporto della salute della prostata e delle vie urinarie, inoltre preserva la fertilità e il mantenimento dei normali livelli di colesterolo nel sangue. A base di semi di zucca, il prodotto contiene anche vitamine C ed E, oltre a zinco e selenio per un'azione antiossidante.

Scopri l'offerta su Amazon

Metiofitina, un aiuto efficace contro le infezioni urinarie

Un'azione di contrasto alle infezioni davvero importante, quella offerta da Metiofitina: grazie alla presenza di L-metionina e fitato, sostiene i trattamenti consigliati dal medico durante la fase più critica dell'infezione urinaria. Favorisce infatti l'azione dei farmaci e riduce, al contempo, la proliferazione dei batteri.



Scopri l'offerta su Amazon

Leggi anche: Dalla stanchezza fisica alla perdita di peso: in forma con gli integratori Equilibra