Disturbi del sonno e Alzheimer, scoperto il legame

Ascolta ora 00:00 00:00

Diversi sono i problemi portati dai disturbi del sonno e una recente ricerca fatta dalla Yale School of Medicine, nel Connecticut, ha svelato il legame che esiste tra la qualità del riposo e i rischi di sviluppare la malattia dell'Alzheimer.

Il legame scoperto

Secondo lo studio non passare abbastanza tempo in fase Rem (quella del sonno più profondo) velocizzerebbe il deterioramento delle aree del cervello associate con l'Alzheimer. " Abbiamo scoperto che la dimensione di una parte del cervello chiamata "regione parietale inferiore" rimpicciolisce con una quantità inadeguata di sonno Rem. Quella parte del cervello sintetizza le informazioni sensoriali, incluse quelle visuospaziali, quindi ha senso che mostri una neurodegenerazione precoce nella malattia ", afferma il responsabile dello studio Gawon Cho.

L'importanza del sonno profondo

La fase Rem del sonno è quella in cui il cervello elimina le tossine ricaricando al tempo stesso il corpo. A questo processo sono legati i sogni, durante i quali il cervello processa le emozioni e consolida le memorie assorbendo nuove informazoni. Secondo quanto spiegato dai medici, negli adulti sarebbero necessarie tra le sette e le otto ore di sonno per poter stare bene. Non sempre questo succede, soprattutto parlando di giovani che avrebbero, ancora più degli adulti, bisogno di ore di riposo aggiuntive.

I consigli degli esperti

Per aiutare la fase di Rem secondo gli esperti è importante andare a letto alla stessa ora ogni sera e alzarsi più o meno sempre al medesimo orario. Fondamentale è anche l'ambiente in cui si riposa, che dovrebbe essere poco rumoroso. Evitare alcolici prima di addormentarsi così come i cibi speziati e piccanti.

Anche l'orario della cena è fondamentale, andrebbe fatta alla "nordica", quindi molto presto, per evitare di addormentarsi con il cibo ancora da digerire. In ultimo bisognerebbe eliminare qualsiasie sostituirlo magari con un buon libro.